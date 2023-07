Recibe Balam Rodrigo Premio Luis Cardoza

El escritor chiapaneco Balam Rodrigo recibió el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, el día 8 de julio, en el marco de la Feria Internacional del Libro Guatemala 2023 (Filgua). Fue la propia Embajada de México en Guatemala la que dio a conocer que el jurado otorgó este reconocimiento al autor oriundo de Villa Comaltitlán, por su obra Machete sin hoja al que le falta el mango.

Por su parte, el Fondo de Cultura Económica (FCE) compartió las imágenes de la entrega del galardón, que tuvo lugar en la sala Marilena López. La actividad contó además con la participación de la Embajada de México en Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. En una transmisión en vivo del FCE Guatemala, Balam Rodrigo expresó su agradecimiento a las instituciones culturales y a todos los que hicieron posible que el premio siga vigente.

Asimismo, destacó que el certamen lleva el nombre de uno de sus más admirados poetas centroamericanos. “Y como digo yo, ‘centroamexicanos’, porque me he dedicado a exigir, a buscar el reconocimiento de la centroamericanidad de los chiapanecos y de los habitantes del sur de México, porque somos centroamericanos y no debemos olvidarnos de eso, y en el caso de los chiapanecos, aún más”, declaró el poeta.

Añadió que los cinco autores que han sido distinguidos con este premio literario son originarios de Mesoamérica. “No hay ningún escritor mexicano más allá de Oaxaca que haya ganado. Somos tres chiapanecos, un campechano y una escritora oaxaqueña, y me parece valioso que el premio cuente con el apoyo del Grupo Inversor Veracruzano”, indicó.

Por su parte, el representante del jurado calificador, Enrique Noriega, refirió que el libro Machete sin hoja al que le falta el mango sobresalió de entre 80 trabajados presentados en la edición número 17 del certamen literario. Entre los mexicanos que han recibido este galardón a lo largo de su historia se encuentran Nadia López, René Morales, José Landa Rosas e Ignacio Ruiz Pérez.