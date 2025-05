Recibe emotivo mensaje de su hijo

Galilea Montijo expresó su agradecimiento por haber compartido el Día de las Madres con su hijo Mateo, quien actualmente vive con su padre, Fernando Reina, en Acapulco. A través de sus redes sociales, la conductora dedicó un emotivo mensaje al adolescente de 13 años, a quien considera su mayor regalo.

Durante una reciente emisión del programa Netas divinas, Montijo abordó el momento en que Mateo le pidió vivir con su padre, decisión que inicialmente le resultó dolorosa. “Fue un momento de ‘¡claro que no, yo soy tu mamá!’, y se me cayó el mundo”, confesó. La presentadora aseguró que no se sentía preparada para que su hijo “emprendiera el vuelo”, y que la situación la hizo cuestionarse como madre.

La también actriz señala que el menor comparte ahora su vida con su padre y un medio hermano mayor. Aunque el cambio le generó sentimientos de tristeza y culpa, mantiene contacto constante con su hijo, a quien acompaña en su gusto por el futbol.

Montijo reconoció que la etapa de adolescencia representa retos importantes y considera positivo que Mateo busque el acompañamiento de su padre en este proceso. “Nunca estamos preparadas para que se nos vayan”, comentó con sinceridad.

Además, reveló que su pareja actual, el modelo español Isaac Moreno, ha comenzado a convivir con Mateo, y todo indica que su relación es cordial. La conductora también compartió que desea tener otro hijo con su pareja, y que le gustaría que fuera una niña.