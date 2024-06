Recibe Irina Baeva críticas en debut

Desde que se anunció el proyecto y que Irina Baeva iría como Elena Tejero en el musical Aventurera, dio mucho de qué hablar debido a que tanto televidentes como expertos creían que dicho papel lo debía tener una actriz de origen latino.

En la presentación para los medios de comunicación, el debut de Baeva causó controversia, debido a que Irina se negó a bailar como solían hacerlo otras “aventureras”. De acuerdo con ella y con Juan Osorio, estaban guardando lo mejor para el debut en el Salón México.

A través de redes sociales se difundieron algunos videos de la presentación de la rusa como protagonista, además de que diversos programas de televisión comenzaron a compartir el material grabado y no dudaron en compararla con un robot. “Le ha de costar mucho trabajo porque no es latina, los rusos no traen el ritmo porque su cultura es diferente... Irá mejorando poco a poco”. “Ahí los bailarines parecen las estrellas, a ella le falta soltarse y disfrutar el baile”. “Aquí no pasó nada, absolutamente nada, Irina Baeva se preocupó más por contar los pasos”. se lee entre los comentarios.