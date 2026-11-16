Recibe Luis Arturo Guichard premio Rubén Bonifaz

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas felicitó públicamente a Luis Arturo Guichard por haber obtenido el Premio Internacional Rubén Bonifaz Nuño en la rama traducción de obras clásicas.

Precisaron que el reconocimiento es otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Filológicas y la Cátedra Extraordinario de Rubén Bonifaz Nuño. La ceremonia de premiación se realizó el pasado 12 de noviembre en el Auditorio Mercedes de la Garza del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

En el acto, que puede verse a través del canal de YouTube IIFL STREAMING, Luis Arturo compartió que no esperaba regresar a su alma mater a recibir un premio. “Este premio me hace muchísima ilusión, porque como ha dicho es el único premio de traducción de clásicos que existe. Todos los países tienen su premio nacional de traducción en el que los clasicistas competimos contra nuestros colegas de todas la lenguas pero que yo sepa, al menos, este es el único que yo sepa es totalmente nuestro, por ello me alegra que se me haya concedido”.

Agregó que este es un premio que retrata los intereses de Rubén Bonifaz Nuño que son: la creación literaria, los estudios mesoamericanos y los estudios clásicos con la traducción por delante, que no solamente son los tres intereses del Rubén sino que son las tres señas de identidad del humanismo mexicano, expresó.

Sobre el ganador

Luis Arturo Guichard, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 1973. Es filólogo, traductor y ensayista, licenciado en Letras Clásicas por la UNAM con Medalla Gabino Barreda. Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca. Profesor titular de Filología Griega en la Universidad de Salamanca. Durante su trayectoria ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado y Premio de la Sociedad Española de Estudios Clásicos a la mejor prueba del año 2002. El 41º Premio Vila de Martorell de Poesía por El jardín de la señora D. Premio Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer por la Obra Publicada 2018 por El jardín de la señora D. Su obra ha sido incluida en la antologías Un manojo de lirios para el retorno (2015), Una fe provisional (2012) y Realidad y márgenes (2013).