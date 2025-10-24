Recibe Olivas misterioso mensaje

El cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas, ha generado revuelo en redes sociales, luego de que comenzara a circular por diversas plataformas un video de su última presentación en el Palenque de Pachuca 2025.

Olivas causó preocupación entre sus fans, ya que, tras recibir un misterioso regalo de un asistente, el famoso se retiró del escenario y se apagaron las luces.

Esto levantó sospechas y especulaciones entre usuarios de redes, quienes interpretaron la repentina interrupción de la presentación del cantante como una posible amenaza contra la estrella del regional mexicano.

¿Qué pasó?

Luego de la polémica por una supuesta amenaza en contra de Alfredo Olivas, el medio local Pachuca Brilla tuvo que esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la fuente, el cantante recibió un obsequio por parte de un integrante de la banda de Juan Pedro Cruz, quien estaba cumpliendo la promesa de su padre de regalarle a Alfredo Olivas un artículo original que pertenecía al “Divo de Juárez”, Juan Gabriel.

Según algunos asistentes que estaban cerca de donde ocurrieron estos hechos, el objeto era una chamarra y se pudo apreciar a Olivas realmente conmovido, por lo que optó por tomarse un momento para tranquilizarse y resguardar la prenda en su camerino.

Respecto al apagón de luces, la bloguera de entretenimiento y espectáculos Reina Venenosa reveló que un músico de Alfredo Olivas dijo que presentaron problemas con la luz, y que el cantante aprovechó el incidente para hacer un cambio de vestuario, con lo que se explica por qué se retiró “abruptamente” del escenario.

Asimismo, parte del equipo del exponente de música mexicana envió otro mensaje a la bloguera, explicando que el generador de luz se incendió y por protocolo tuvieron que cambiarlo. Sin embargo, este incidente no tardó más de 5 minutos en resolverse.