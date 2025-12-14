Reciben legado de Rosario Castellanos

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibió el legado in memoriam de la escritora mexicana Rosario Castellanos (1925-1974), una autora que, según Luis García Montero, director de la institución española, tiene mucho que enseñar a los partidarios del pensamiento crítico.

En el acto, García Montero introdujo en la caja 1165, un álbum de 24 fotografías de la mexicana y cinco primeras ediciones de algunos de sus libros, entre los que destacan Balún Canán, Mujer que sabe latín y Ciudad Real.

El director del Instituto Cervantes destacó a Castellanos por ser una referente del feminismo y de la literatura sobre el mundo indígena. “Nos ha enseñado que muchas veces el poder establece los discursos de sus víctimas y tiene una manera determinada de definir lo femenino o una manera determinada de definir lo indígena”, señaló.

En la ceremonia, Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, confirmó la valía de la autora de Rito de iniciación para la “riqueza de la literatura universal escrita en español”.

Visión humanista

Además, se anunció la donación de nuevas ediciones de la obra de la poeta, dramaturga, escritora y ensayista, que la UNAM y otras editoriales han publicado, sobre todo en 2025, año del centenario del natalicio de Castellanos, para acercar su trabajo a nuevas generaciones lectoras.

“La figura de Rosario Castellanos ejemplifica aquello que le da sentido y vida a la UNAM: la búsqueda de la igualdad, de la justicia, de la mejoría de las condiciones de vida, las humanidades o la cultura”, dijo Murayama.

