Recibirá Del Toro el BFI Fellowship

El aclamado cineasta Guillermo del Toro recibirá el prestigioso BFI Fellowship del British Film Institute (Instituto de Cine Británico), convirtiéndose en el primer mexicano en recibir esta distinción como un reconocimiento a su extraordinaria carrera en el cine.

Según un comunicado oficial, la ceremonia de homenaje se llevará a cabo en Londres en mayo de 2026, durante la cena anual organizada por Jay Hunt, presidente del BFI. Aunque la fecha exacta aún está por determinarse.

“El premio reconoce su extraordinaria aportación al cine y el arte único que impregna su obra, tanto en animación como en acción real, y su influencia como cineasta mexicano, trabajando en español e inglés”, señaló el BFI en su comunicado.

De manteles largos

Guillermo del Toro, quien ha ganado tres premios Óscar y estrenó recientemente su adaptación de Frankenstein, expresó que este reconocimiento representa un momento emocionante en su carrera como narrador: “Unirme a un panteón tan selecto y ser reconocido por el BFI es un honor. El cine británico me ha influenciado profundamente, y he disfrutado de una larga y fructífera colaboración con grandes talentos a ambos lados de la cámara durante décadas”. Añadió que continuará trabajando para ser digno de la confianza que se ha depositado en él.

Por su parte, el BFI destacó la estrecha relación de Del Toro con la institución y su continuo apoyo al talento británico. “Su obra es instantáneamente reconocible por su audaz imaginación y su capacidad para contar historias fantásticas”, comentó Jay Hunt. La institución también resaltó la magia y la inspiración que ha aportado tanto a otros cineastas como al público global.

El sacrificio del éxito

Ganador del Óscar como mejor director y mejor película en 2018 por La forma del agua, repitió el éxito en 2023 con su versión de Pinocho. En 2006, El laberinto del fauno se alzó con tres estatuillas por mejor dirección de arte, mejor fotografía y mejor maquillaje. Además, el cineasta cuenta con seis premios Ariel. En una entrevista, Del Toro reflexionó sobre el impacto personal y creativo de su trabajo: “Mis películas son una cápsula del tiempo que me recuerdan dónde estuve en mi vida. Son pura biografía”.

También compartió el sacrificio que ha significado para él hacer cine, especialmente en su vida personal: “Puedo decirte que fracasé en mi vida personal para poder hacer películas. En la vida no puedes hacer ambas cosas, tienes que ser muy bueno en lo que haces y no tan bueno en todo lo demás. Tienes que decidir qué vas a querer hacer. Así que, al voltear a mi filmografía, veo lo ausente en la mayor parte de mi vida personal”.