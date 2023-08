Recomendaciones para los Swifties

Taylor Swift está por presentarse en el Foro Sol de la Ciudad de México por motivo de su gira The Eras Tour, y con ello, los Swifties cantarán a todo pulmón las canciones más representativas de la estadounidense.

Los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto, la cantautora entonará las melodías que han marcado a generaciones. No obstante, para disfrutar a plenitud del concierto se deben seguir una serie de recomendaciones.

En Twitter, Ocesa publicó los horarios, y la dinámica para la entrega de paquetes VIP. Ocesa informó a través de un tuit, que hay dos tipos de boletos para los usuarios que adquirieron entradas VIP para las fechas en el Foro Sol. Uno corresponde al acceso general y otro es para recoger el paquete VIP que te corresponda. Pero al momento de recoger el paquete VIP asegúrate de escanear el boleto correcto, es decir, el que diga “Paquetes VIP”; de lo contrario, no te permitirán la entrada.

“¡Mucha atención cuando recojas tu VIP ‘package’! El boleto que te deben escanear, es el que trae el nombre de tu paquete, si por error te escanean el de tu acceso al show ya no podrás ingresar”, describen.

De acuerdo con Ocesa, el show empieza a las 19:20 horas, pero las puertas se abrirán a las 16:30. Sabrina Carpenter es la encargada de abrir el concierto de Swift en México. La empresa promotora especifica que aquellos fans que opten por recoger sus paquetes VIP el día del concierto, podrán hacerlo en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

El “check-in early entry” exclusivo del paquete “We never go out of style” se realizará de 10:00 a 15:00 horas. ¡Ojo! Una vez empezando el show de Sabrina Carpenter ya no se podrán recoger los paquetes.