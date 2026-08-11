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Reconocen a exploradores chiapanecos

Agosto 11 del 2026
El evento resaltó el valor de los exploradores chiapanecos. Cortesía
El evento resaltó el valor de los exploradores chiapanecos. Cortesía

La gesta heroica de Pañuelo Rojo volvió a ser tema de conversación en el Patio Cívico del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, donde se honró la valentía y la tenacidad de tres de los ocho integrantes del grupo explorador.

Encabezada por el presidente municipal de la capital del estado, Ángel Torres Culebro, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a Martín Pérez Chamé, Navor Vázquez Juárez y Romeo Pascacio Abarca, quienes en 1960 se adentraron en el Cañón del Sumidero.

La aventura no fue fácil y durante varias décadas el misterio envolvió esta zona llena de desafíos infranqueables. Los fracasos de exploradores de talla mundial y misiones militares hacían aún más peligrosa la travesía.

Protocolo

El acto llevó por nombre “Legado andante: Pañuelo Rojo. Lo imposible por fin hecho” y fue organizado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), perteneciente al Ayuntamiento capitalino.

Al respecto, Ángel Torres celebró que desde el Patio Cívico se rindiera homenaje a los integrantes del grupo Pañuelo Rojo para reconocer su historia, su fortaleza y su legado.

“Me acompañó mi esposa, Mercedes Ortiz, para recibir en el Ayuntamiento a Navor Vázquez Juárez, Martín Pérez Chamé y Romeo Pascacio Abarca, integrantes de este histórico grupo. También contamos con la presencia de la regidora Marcela Iturbe. Desde Tuxtla seguiremos reconociendo nuestra historia, valorando a quienes han contribuido a construirla y trabajando por una ciudad con mayor justicia social para todas y todos”, expreso.

Como parte del evento se proyectó un documental que rescata algunas tomas y fotografías de la odisea que comenzó el 31 de marzo de 1960 y concluyó con éxito el 8 de abril del mismo año. La aventura inició desde la Isla de Cahuaré, en Chiapa de Corzo. En dos balsas rudimentarias llamadas La Amarilla y La Negra, los exploradores chiapanecos emergieron victoriosos en Chicoasén.

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