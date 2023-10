Reconocen a Margarita Orellana

El premio será entregada el 16 de noviembre. Cortesía

Por “su gran trayectoria y trabajo en el mundo editorial, que han contribuido en beneficio de nuestra industria”, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) otorgó el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial a la editora e historiadora mexicana Margarita de Orellana.

Este reconocimiento se concede “a quien se haya dedicado a lo largo de su vida a la difusión de la cultura a través del libro o de las publicaciones periódicas, en funciones de dirección, planeación y organización dentro de la industria editorial”.

El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), constituido en jurado calificador, decidió, con base en las propuestas presentadas por los afiliados, otorgar el Premio Juan Pablos al Mérito Editorial 2023 a la editora e historiadora mexicana Margarita de Orellana.

Margarita de Orellana estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana (1970-1975). Realizó un doctorado en historia moderna y comparada en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, 1982. Tiene una maestría en estudios cinematográficos y audiovisuales por la Universidad de Vincennes. Codirigió y editó la revista feminista latinoamericana Herejías, en 1977, en París, Francia.

Desde 1988 es codirectora general de Artes de México y ha editado personalmente la mayoría de las 11 colecciones de la editorial, la cual lleva 35 años de circulación, cerca de 400 títulos en casi 8 millones de ejemplares publicados, en la que han participado cerca de 1200 autores, 1000 artistas y 400 fotógrafos. Es miembro del Consejo de Administración de la empresa editorial Artes de México, desde 1993.Ha colaborado en la edición de libros en diversas editoriales

Debido a su trayectoria editorial, recibió el Premio Elena Poniatowska en mayo 2015 otorgado por el National Museum of Mexican Arts en Chicago. Recibió el Premio a la conservación del Patrimonio, otorgado por el Congreso San Miguel Patrimonio Mundial. El Instituto Nacional del Derecho de Autor le otorga en 2005 el Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, por su trayectoria editorial. Obtiene en 2009 el Van Deren Coke Achievement Award, otorgado por la asociación norteamericana Friends of the Mexican Folk Art (Amigos del Arte Popular Mexicano), por 20 años de editar Artes de México, estudiar y difundir internacionalmente el arte popular mexicano.

Fue vocal del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 2008-2010. Ha escrito los libros Filming Pancho Villa; La mano artesanal y Villa y Zapata en la Revolución mexicana, y participó en coautoría en Revelaciones del arte popular mexicano, entre otros.

En 2016 participó en el Hay Festival con la conferencia “Editar se escribe con ‘m’ de mujer”, en Querétaro. El mismo año dictó la ponencia “Los editores ante los museos”, en el Congreso Internacional de Museos, y fue ponente en el Primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. En marzo de 2020 recibió el Reconocimiento al Mérito Editorial por trayectoria, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, durante la Feria UANLee, en Monterrey, compartido con Alberto Ruy Sánchez.

Margarita de Orellana se convierte así en la cuadragésima sexta editora en recibir el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial, uniéndose a otros distinguidos integrantes de la industria editorial en recibir este galardón, como Marcelo Uribe Muñúzuri (2022), Marisol Schulz Manaut (2021), Joaquín Díez-Canedo Flores (2020), Daniel Goldin Halfon (2019), entre muchos otros.

El Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial se otorga a quien se haya dedicado a lo largo de su vida a la difusión de la cultura a través del libro o de las publicaciones periódicas en funciones de dirección, planeación y organización dentro de la industria editorial.

La ceremonia de entrega del Premio Juan Pablos 2023 se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México de manera presencial.