Reconocen a pilares de la danza

En la segunda jornada de actividades en torno al Día Internacional de la Danza se rindió homenaje a dos figuras de esta disciplina en el estado de Chiapas: la maestra María Elena Prado y el maestro Rodolfo Reyes Cortés.

En un video proyectado en el intermedio del programa dedicado a las danzas clásica y contemporánea, la maestra Sofía Corzo, creadora de la compañía Danza Sana, enfatizó que Rodolfo Reyes “nos enseñó que la danza no es un simple movimiento sino que esta debe tener un conocimiento y que tenemos que leer, escuchar y compartirla con personas diferentes a nosotros”. Asimismo, “que para poder llevar la danza a diferentes escenarios debemos tener una relación con nuestro entorno, con quienes fuimos, con quienes somos y con quienes seremos”.

El reconocimiento fue entregado a los sobrinos del bailarín, coreógrafo y escultor chiapaneco, quienes expresaron: “Mi tío Rodolfo, el maestro, no solo fue un artista sino que fue un gran personaje con una variedad de facetas. Fue un revolucionario, fue servidor público. Fueron muchas sus facetas y características que habían en su vida, que hoy las recordamos con gran cariño. Hoy nos llena de orgullo ser descendientes de alguien que trascendió fronteras”.

En tanto, José Natarén Aquino, director del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, externó: “Hoy nos encontramos reunidos para rendir homenaje a una de las máximas figuras que Chiapas ha dado al arte dancístico de América Latina. Es para un servidor un privilegio que me acompañen en este escenario los familiares del maestro, a quienes entregamos este merecido reconocimiento”.

Participantes

Esta la segunda jornada de actividades se contó con la presencia de diversas agrupaciones, como el ECBS (El Corsario Ballet Estudio) de Villaflores, Danza Sana y el Taller de Ballet Clásico del Teatro de la Ciudad, impartido por la maestra Margarita Nava y el Instituto de Arte en Movimiento (IDAM).

Representando la danza contemporánea estuvieron el Taller de Danza Inclusiva del teatro Emilio Rabasa, la compañía de danza del Tecnológico de Monterrey, el Taller de Danza Contemporánea del mismo teatro, la escuela de danza Heavy Gang, la Casa de la Danza y el Centro de Estudios para el Arte y la Cultura CeUNACH.