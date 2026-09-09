Reconocen labor de cronistas

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) reconoce la importancia de las y los cronistas como guardianes de la memoria de los pueblos y de las expresiones culturales que dan identidad a Chiapas, a través del seminario Historia, Memoria y Patrimonio de los Pueblos de Chiapas, un espacio que vincula el conocimiento académico con las experiencias y relatos construidos desde las comunidades.

El seminario es coordinado por Gillian Elisabeth Newell, Investigadora por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), comisionada a la Facultad de Humanidades de la Unicach; Carlos Uriel del Carpio Penagos, profesor-investigador de esta Facultad; Marina Alonso, investigadora de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en Ciudad de México; y Enrique Pérez López, secretario académico de la Unicach.

Temas abordados

La iniciativa tiene como antecedente el seminario Historia, Memoria y Patrimonio de los Pueblos de Chiapas, que comenzó en 2020 con una perspectiva multidisciplinaria para abordar la memoria y el patrimonio desde diferentes ángulos, no únicamente desde los estudios antropológicos e históricos, sino también a partir de temas relacionados con la vida social, la urbanización, la ruralidad y las tradiciones.

Para 2026, el equipo organizador propuso centrar la atención en la crónica, por su estrecha relación con la historia y por el papel que desempeñan las y los cronistas en la recuperación y transmisión de acontecimientos, personajes, costumbres y tradiciones.

A través de sus testimonios y trabajos, las y los cronistas contribuyen a conservar historias que forman parte de la memoria colectiva y que, en muchos casos, se han transmitido de generación en generación. Su labor implica también documentar y contrastar información, consultar fuentes y recuperar testimonios que permiten dar sustento a los relatos sobre las comunidades.

Invitados

En esta edición, el seminario ha contado con la participación de cronistas de distintas regiones, quienes han compartido investigaciones y experiencias sobre temas como la memoria colectiva, personajes históricos, tradiciones comunitarias y expresiones culturales de Chiapas.

Entre las sesiones realizadas se encuentran “La memoria colectiva bajo la óptica de la crónica”, “Fidelia Brindis”, “Memoria e historia en una tradición: Los corredores de Escuintla, Chiapas” y “El rescate de la tradición en los contextos actuales”. También se han abordado temas como “El Chor de Ocozocoautla” y “El queso bola, su historia y tradición”, muestra de la diversidad de contenidos que pueden ser recuperados mediante la crónica.

La colaboración con la Asociación de Cronistas, encabezada por su presidenta, Sofía Mireles Gavito, ha sido fundamental para fortalecer este diálogo y abrir un espacio en el que las voces de las y los cronistas tengan presencia dentro de la Universidad.