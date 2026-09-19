Reconocen obra de Delia Murillo

Por hacer una propuesta narrativa que aborda la desaparición, la memoria y la búsqueda desde la relación entre las personas y la naturaleza, la escritora Alma Delia Murillo es la ganadora del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2026 por su obra Raíz que no desaparece.

El jurado, integrado por Cecilia Magaña, María de Alva y Arnoldo Delgadillo, le concedió el galardón, por mayoría, al considerar que, frente a una tragedia que hemos aprendido a expresar mediante cifras, expedientes y categorías administrativas, la autora “devuelve nombres, cuerpos, sueños y memoria”.

Asimismo, señaló que el archivo personal de las buscadoras “dialoga con fichas sobre botánica”. El jurado también destacó el uso de la raíz como metáfora de la planta, registro histórico de la muerte y la pérdida, así como vínculo con la tierra y la herencia prehispánica de la sangre.

Muy honrada

Alma Delia Murillo dijo sentirse “honrada por el reconocimiento que han tenido plumas como las de Elena Garro o José Agustín, y siempre agradecida por el privilegio de seguir ejerciendo mi oficio de escritora”. Y confía en que este premio ayude a visibilizar la historia que cuenta Raíz que no desaparece y que hace eco en miles de familias mexicanas.

Y es que la novela narra la historia de Ada, una mujer que busca a su hijo desaparecido a través de sueños premonitorios. En ese devenir, la narración se convierte en un acompañamiento por el proceso de búsqueda al tiempo que explora, en palabras de la autora, “la voz vegetal de los árboles, la inteligencia de los paisajes verdes de México que se vuelven aliados y testigos para preservar la memoria”.

Entre los temas que aborda la novela están el amor de sangre, la familia como parte de un ecosistema vivo y la búsqueda de un lenguaje para expresar el dolor de la desaparición y la intuición de las madres mexicanas, con el cuidado de la vida como uno de sus ejes.

Alma Delia Murillo es autora de Con la cabeza de mi padre, también ha publicado Cuentos de maldad (y uno que otro maldito), El niño que fuimos, Las noches habitadas y Damas de caza. Es además de narradora, guionista de documentales, teleseries y audioseries.