Reconocen trayectoria de Piccolini

La editora argentina Patricia Piccolini recibió el premio Rubén Bonifaz Nuño 2026 en el marco de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), que se efectuó en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y que tiene como invitada de honor a la Universidad de Valencia.

“Además de la docencia y de la edición universitaria, en realidad yo me dedico a la edición de libros de conocimiento, que es algo más amplio que la edición universitaria, son libros de texto para niños de escuela primaria y secundaria, son libros académicos y de divulgación. Todo ese mundo que llamamos libros de conocimiento y que es diferente a la edición literaria, que es la que generalmente la gente tiene en mente cuando piensa en un editor”, asegura la editora que es reconocida por más de cuatro décadas de contribuciones a la edición académica en América Latina, así como por su labor en la formación de profesionales del sector.

Piccolini, autora del libro De la idea al libro. Un manual para la gestión de proyectos editoriales, es una de las invitadas principales de esta feria que se celebrará desde hasta el domingo 30 de agosto.

Adaptación a la industria

Aunque reconoce que ha habido muchos cambios en los últimos años en la edición, debido a los avances tecnológicos, dice que hay cosas básicas que no cambian, “esta posibilidad de leer con autonomía, leer con inteligencia en el lugar de los lectores. Eso, por más que haya muchas tecnologías, no cambia para la formación del editor. Un editor deber seguir siendo un buen lector, tiene que pensar el libro en función de sus destinatarios. Pensando, por ejemplo, en un libro de divulgación, tiene que ser claro, tiene que ser explícito, tiene que ser entendible para el público que lo va a recibir. Esas cosas no cambian, la tecnología cambió y ha ayudado mucho y ha acortado tiempos, pero la concepción del libro es igual”.

Piccolini señala además que como editora de libros de conocimiento hay otra diferencia con los colegas, no necesariamente es un solo autor, puede ser equipo de autores, y eso lo hace diferente, “mis autores son ingenieros, agrónomos, matemáticos, físicos, licenciados en filosofía, antropólogos, sociólogos. No son escritores, no tienen ese trabajo con la escritura propia de los escritores. Así que es un desafío muy interesante y uno aprende mucho además”, refiere la editora, quien ha pasado por varias editoriales de libros de texto de educación básica, media básica y superior.

La experiencia de editar un libro es una experiencia muy enriquecedora para los autores, deben pensar que sus libros van a un público más amplio que sus colegas, “así que se necesita ser curioso; yo soy curiosa y me encanta aprender cosas nuevas, es una tarea justa para mí”, dice.