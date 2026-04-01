Reconocen trayectorias ejemplares

En un evento celebrado el sábado 31 de marzo en el Museo del Café, en Tuxtla Gutiérrez, la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, A. C. (Aepch), otorgó la Medalla Jaime Sabines 2026 a cinco autoras originarias del estado de Chiapas.

Este galardón reconoce la invaluable dedicación a la literatura y la contribución al patrimonio cultural de Chiapas. La actividad contó con la presencia de destacadas personalidades.

Socorro Trejo Sirvent, Marisa Trejo Sirvent, Chary Gumeta, Cordelia Vázquez Villatoro y Aurea Yolanda Molina Quiñones fueron las mujeres reconocida por su aporte a la literatura local, ya que han dejado huella en las letras chiapanecas.

Encuentro

En la ceremonia, diversas figuras expresaron su admiración y su gratitud hacia el trabajo de los laureadas, quienes sirven de inspiración para las nuevas generaciones de escritores.

La primera fue la maestra Lupita Gómez, presidenta de la Aepch, quien subrayó la importancia de este premio, pues “es un tributo a su dedicación, pasión y compromiso con la palabra”. Asimismo, destacó que estas autoras han “escrito páginas de historia en la literatura chiapaneca”.

Por su parte, Angélica Altuzar Constantino, directora del Coneculta Chiapas, habló sobre el impacto de las escritoras en la promoción de la cultura y la identidad chiapaneca. En el presídium estuvieron también Julio César Chamé y el doctor Víctor Hugo López Cancino. La conducción del evento corrió a cargo de Édgar Colmenares Sol.

Además, la celebración fue de carácter internacional, con la presencia de poetas provenientes de países como Costa Rica, Venezuela, España y Francia.

Presea

La Medalla Jaime Sabines 2026 es más que un simple galardón. Es un reconocimiento que trasciende fronteras y se erige como un símbolo de orgullo para toda la comunidad literaria de Chiapas.

Finalmente, la Aepch reitero su más sincero agradecimiento a las homenajeadas por su legado y su inestimable contribución a la riqueza cultural del estado de Chiapas, destacando que su obra perdurará, inspirando y enriqueciendo el panorama literario por muchos años.