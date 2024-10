Esta no es la primera vez que Grau se acerca al terremoto del 85, ya lo hizo en 2016 con el filme 7:19 protagonizado por Demian Bichir, Héctor Bonilla y Carmen Beato, pero este acercamiento fue diferente; al hacer una serie le dio la posibilidad de ahondar en el evento que transformó la Ciudad de México. “Cuando hicimos ‘7:19’ teníamos la meta de respetar la historia. No teníamos las herramientas, la infraestructura ni el presupuesto del tamaño que se necesitaba y decidimos contar un relato pequeño y localizado. Pero cuando tuve la fortuna de que me invitaran a realizar ‘Cada minuto cuenta’ vi la posibilidad de extender esa narración. Y aquí pude escuchar sus voces, y explorar sus historias a partir de un momento que los marca para el resto de sus vidas”, afirmó el cineasta.

Tecnología de punta

Para esta serie contó con la tecnología más puntera de la industria, logrando recrear todos los edificios que se derrumbaron y se rescatan con todo detalle en la serie. “Lo hicimos con la virtual production, que es una tecnología muy nueva para nosotros en México, pero que dio los resultados que esperábamos”, afirmó el director.

Alonso Aguilar, Cabeza de International Originals de Amazon MGM Studios, bromeó al respecto: “Cometimos el error de dejarle todos los juguetes a Jorge”, provocando las risas.

El productor explicó que llevaron 800 pantallas para montar el set, con lo que es un ambiente tridimensional de videojuego. “Jorge consiguió los planos originales de los edificios que se cayeron en el 85 y con ellos construyeron maquetas y luego las escanearon para montarlas en las pantallas. “Todo lo que se verá, agregó Aguilar, es leal con la historia real”. “Nunca habíamos rehabitado la Ciudad de México que se cayó con esa fidelidad. Estamos orgullosos”, explicó Alonso. “Somos un país que ve mucho cine y hemos crecido viendo las historias americanas y europeas, pero nunca hemos tenido la facultad de contar nuestras grandes historias en este tamaño y dimensión”.

Grau indicó cuál es uno de sus más importantes objetivos: “Mostrar el momento clave en el que contamos la historia. Esta necesidad de volvernos a ver por un momento fuera de polémicas, fuera de un Estado polarizado. Es encontrarnos como mexicanos. Descubrir qué es lo que nos une, cuál es nuestra verdadera identidad”.

Con estas historias de héroes anónimos, de organización social, agregó el cineasta, son con las que nos encumbramos.