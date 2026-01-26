Recordando a un grande

Nació en México, Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1935, a los 8 años inició estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, completando su formación musical en la Ciudad de México.

En 1950 compone su primera melodía titulada “Nunca en el mundo” y al año siguiente inicia su actividad profesional como pianista y seis años más tarde comienza a trabajar como director musical de la casa filial mexicana de la disquera CBS internacional.

Poco después se convierte en el pianista acompañante de artistas tales como Pedro Vargas, Lucho Gatica y Raphael. En 1962 obtiene el quinto lugar en el Festival de la Canción en México. En 1965 gana el primer lugar del Festival de la Canción en Miami con el tema “Cuando estoy contigo”.

En 1967, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, graba su primer disco con canciones propias, donde destaca el romanticismo que lo caracterizará más adelante.

Éxitos internacionales

En 1970 su canción “Somos novios” es traducida al inglés. Manzanero fue acusado por plagio y perdió e juicio, viéndose obligado a devolver las regalías obtenidas con esta versión. En 1978 obtiene el primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema “Señor amor”. En 1982, la canción “Corazón amigo” se lleva los honores en el Festival Yamaha.

En 1993, la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia por su trayectoria artística. Sus canciones han sido interpretadas por personajes de talla internacional como Frank Sinatra, Tony Bennet, Elvis Presley, Frank Pourcel, Paul Muriat, Ray Conniff, Manoella Torres, Marco Antonio Muñiz, Edith Márquez, Raphael, Moncho, José José, El Tri, Andrea Bocelli, Christina Aguilera y Luis Miguel.

Armando Manzanero ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han obtenido fama internacional. Entre sus canciones más populares se encuentran “Voy a apagar la luz”, “Contigo aprendí”, “Adoro”, “Esta tarde vi llover”, “Por debajo de la mesa”, “Somos novios” y “Felicidad”.

Reconocimientos

A principio de 2013 sale a la venta el disco Armando un Pancho, a dúo con Francisco Céspedes. En este trabajo, cada uno eligió lo mejor del repertorio del otro y lo interpretó como nunca. Incluye, entre otras, “Esta tarde vi llover” y “Somos novios” con la voz de Pancho, y “Señora” y “Nunca más”, cantadas por Armando.

El 23 de abril ingresa al Salón de la Fama Latino en el New World Center de Miami, junto a Julio Iglesias, José Feliciano, Manuel Alejandro, José Ángel Espinoza y Concha Valdez Miranda. Los músicos Reyli y Jon Secada fueron los encargados de honrarlo en la ceremonia, interpretando varias canciones de su autoría.

El 27 de enero de 2014 fue el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico por su trayectoria, el cual le fue otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Murió la madrugada del lunes 28 de diciembre de 2020 a los 85 años, víctima de un paro cardiaco y luego de sufrir complicaciones por covid-19.