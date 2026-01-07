Recordarán al poeta del mar

El poeta del mar, Joaquín Vásquez Aguilar, será recordado este 7 de enero en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero, como parte del homenaje anual que organiza la promotora cultural Chary Gumeta.

El evento se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde de este miércoles y contará con los comentarios de Dilery Ávila, Socorro Trejo, Elda Pérez Guzmán, Fabián Rivera, Uvel Vázquez, Rolman Josué Constantino, Eduardo Hidalgo, Raúl Malacara, César Trujillo y Eduardo Robles.

Como cada año, la maestra Chary Gumeta reúne a varios escritores del estado de Chiapas para honrar la palabra y la obra del autor oriundo de Cabeza de Toro.

Para muchos, Joaquín Vásquez Aguilar es uno de los escritores chiapanecos más infravalorado; no obstante, expertos han reconocido su trabajo literario y ha sido objeto de innumerables estudios y tesis.

Hace unos días, cuando se dio a conocer que el Congreso del Estado de Chiapas designó el 2026 como el año dedicado a Jaime Sabines, surgió una conversación en la que pedían visibilizar también la obra de Vásquez Aguilar.

Indican que su creaciones merecen estar entre las más difundidas del estado de Chiapas, y que deben ser conocidas tanto como las de Sabines o Rosario Castellanos, por su calidad.

Aniversario

La maestra Sandra de los Santos expone que “la poesía de Quincho duele, es áspera, es incómoda”, pero “también es preciosa”. Asegura que Vásquez Aguilar es el poeta del mar, al que le costaba subirse a una a la lancha para ir a pescar, pero que en cambio le escribía al mar, a las golondrinas, al manglar y al magresal.

Al respecto, en el año 2027 se festejará el 80º aniversario de su natalicio, por lo que esperan que esta fecha sirva de excusa para difundir su obra a nivel estatal.

Joaquín Vásquez Aguilar (1947-1994), conocido afectuosamente como Quincho, es un destacado poeta originario de Chiapas. Es considerado una de las voces más innovadoras y auténticas de la literatura chiapaneca contemporánea, centrando su obra en el paisaje costero, la vida de los pescadores y la introspección existencial.