Recordarán al poeta Raúl Garduño

El próximo 27 de mayo, en la sala de usos múltiples del teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez se recordará a Raúl Garduño, una de las voces poéticas más visionarias de la literatura mexicana.

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas informó que, a través del histórico recinto y en coordinación con el Seminario de Cultura Mexicana, se llevará a cabo una velada literaria como homenaje al poeta.

Adelantaron que este recital constará de anécdotas y lectura de su obra, contando con la participación de personajes como Violeta Pinto Burguete, Socorro Trejo Sirvent, Marisa Trejo Sirvent y Daniel Garduño, además de la moderación de Evel Vázquez.

Poeta

De acuerdo con el sitio Carruaje de Pájaros, Raúl Garduño fue catalogado como un poeta visionario. Nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1945, pero pasó gran parte de su infancia en Chiapas, y a los 16 años comenzaron a publicarse sus escritos en diversas revistas y suplementos.

Poco después tuvo la oportunidad de conocer a personajes como Elsa Cross, José Carlos Becerra y Alejandro Aura. “A pesar de su corta edad (murió a los 35 años), se incrustó en la tradición: conoció el afecto de Sabines, y Castellanos creyó en su talento; Robles Sasso, Oliva, Zepeda y Bañuelos fueron sus maestros inmediatos”, destacan en el artículo.

A su regreso a la capital del estado, Garduño se encargó de la difusión cultural en la Universidad Autónoma de Chiapas. También fue anfitrión de la llegada de figuras consagradas de la literatura mexicana como Carlos Pellicer, Efraín y David Huerta, Carlos Monsiváis, José Revueltas.

En los 80, Raúl Garduño falleció mientras preparaba la segunda edición de sus poemas, a la que sumaría 16 nuevas propuestas.

A lo largo de su trayectoria colaboró en publicaciones como El Rehilete, La Cultura en México, Mester y Pájaro Cascabel.

Entre sus poemas más comentados destacan “Canción”, “Hallado en la sala de armas de un ciclón”, “Los danzantes, espacios estatuarios”, “Encuentro a la tempestad”, “Por detrás de la noche” y “Estancias junto a Fidalma”.

Invitación

La cita es el próximo 27 de mayo a las 17:00 horas, en la sala de usos múltiples del teatro Francisco I. Madero. Una oportunidad para acercarse a la tradición literaria de Chiapas a través de la memoria de uno de sus más grandes poetas.