Recorte es un ataque a México

Integrantes de la comunidad cultural han comenzado a reunir firmas para pedir se rectifique la propuesta de recortar el presupuesto de la Secretaría de Cultura. En la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, en el Ramo 48 Cultura, se plantea una reducción de mil 984 millones 107 mil 853 pesos a su presupuesto con respecto a 2025.

“Usted prometió en campaña fortalecer a los creadores, garantizar el acceso a la cultura y reconocer que el arte es un derecho de todos los mexicanos. Un recorte a la cultura es un ataque a México”, es el mensaje que envían los firmantes a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La petición, publicada en la plataforma www.change.org, se indica que el recorte tendría como consecuencia la cancelación de proyectos, el cierre de espacios y agravar la precarización del sector: “Los artistas resistimos en condiciones indignas, sosteniendo lo que el Estado ha abandonado, particularmente en los gobiernos que se presentan como de la transformación”.

La petición (https://www.change.org/p/los-derechos-no-se-recortan) fue creada por el teatro El Milagro y cuenta hasta ahora con 700 firmas.