Recrean “meme” de “Las Perdidas”

Faltando pocas semanas para el estreno de Wicked: para siempre, las protagonistas de la película Ariana Grande y Cynthia Erivo, sorprendieron a sus fans mexicanos al anunciar una fiesta especial con motivo de Halloween.

El anuncio se robó los reflectores, pues las actrices recrearon el épico meme de “Las Perdidas”, al pedir la ayuda de las influencers Wendy Guevara, Karina Torres y Paolita Suárez para organizar la fiesta, desatando una ola de reacciones entre los internautas.

Reacciones

Grande y Erivo dedicaron un mensaje especial a las creadoras de contenido que rápidamente se viralizó en redes sociales pues las estrellas de Hollywood recrearon la frase que catapultó al éxito a “Las Perdidas” cuando alguien las abandonó en un cerro y decidieron grabarlo.

“Todos aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía, por eso sabemos que son perfectas para el trabajo. Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica de México y ustedes serán las anfitrionas, ¡Sorpresa!... esperamos que no estén perdidas, perdidas, perdidas”, expresaron. Ante la célebre frase, cientos de internautas rápidamente compartieron con humor este momento donde la cultura popular mexicana de actualidad traspasó fronteras.

Wendy, Paola y Karina se volvieron las protagonistas de un meme que llegó demasiado lejos. Los usuarios no olvidaron agradecer a las personas que las abandonaron en un cerro durante el 2017.