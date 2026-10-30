Recrean sus años como princesas

Selena Gómez y Demi Lovato reaparecieron juntas. Las exestrellas Disney recrearon momentos de su infancia en la nueva campaña de Rare Beauty, la marca de belleza de la texana. Como parte de la campaña “Todavía nos hacemos sonrojar”, recrearon el póster de la película Princess Protection Program: Gómez con vestido azul y tiara, Lovato con vestido amarillo y corona, posando sobre maletas verdes como cuando interpretaron a Carter Mason y a la princesa Rosalinda.

En un video publicado en el canal de Youtube de Selena Gómez, las dos retomaron el formato de su serie de 2008 El show de Demi y Selena. Respondieron preguntas, hablaron de enamoramientos de la infancia y hicieron lip-sync a “Uno y el mismo”, el dueto de la película. Gómez contó que en ese momento se sintieron como Avril Lavigne. Lovato añadió: “¡Sí! Y Kelly Clarkson. Siempre Kelly Clarkson”. “Una vez princesa, siempre princesa. Las mejores amigas no solo se cuidan la espalda. También se hacen sonrojar”, posteó Selena.

En el comunicado, Demi Lovato detalló: “Selena y yo hemos compartido muchos recuerdos a lo largo de los años desde la infancia, así que poder conectar de esta manera, en una campaña que se siente tan nostálgica para las dos, es un momento de círculo completo. He amado su rubor líquido desde que lanzó la marca, así que fue muy divertido trabajar en esto. Estar juntas en el set se sintió como si estuviéramos de vuelta en nuestras antiguas habitaciones haciendo videos de Youtube y jugando con maquillaje”.

Selena Gómez agregó: “Las experiencias que he compartido con Demi son verdaderamente únicas. Reunirnos para esta campaña fue un hermoso recordatorio de esa historia y una oportunidad para celebrar quiénes somos hoy. Una y la misma… siempre”.

En redes, seguidores reaccionaron con nostalgia. En comentarios citados por Entertainment Weekly, uno escribió: “Estoy literalmente llorando, esta es toda mi infancia.” Otro dijo: “Oh, mis dos princesas favoritas juntas”.