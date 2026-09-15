Recuerda a víctimas de sismo

Caifanes llegó hasta el Festival Cordillera para demostrar que algunas de las canciones que marcaron al rock mexicano, hace más de 30 años, encontraron una segunda casa en Bogotá.

La agrupación, encabezada por Saúl Hernández, apareció en el escenario principal del parque Simón Bolívar y desde los primeros acordes, los miles de asistentes que ya los esperaban comenzaron a cantar. “Aquí no es así” fue la canción con la que los mexicanos abrieron su repertorio, uno que no necesitó de demasiadas presentaciones pues estuvo lleno de éxitos como “Miedo” y “Detrás de los cerros”.

Emotividad

Uno de los momentos más emotivos fue cuando hicieron una pausa para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los afectados por el reciente sismo que sacudió al país; incluso, les dedicaron “Antes de que nos olviden”.

Mientras sonaba la canción, las pantallas mostraron imágenes que conmovieron a los asistentes, pues mostraban las labores de rescate y algunos de los rostros que reflejaban sufrimiento. Después de “Los dioses ocultos”, Caifanes decidió regresar todavía más atrás, hasta una época en la que ni siquiera imaginaban llenar un recinto, mucho menos un festival de esta índole. “La siguiente canción la queremos dedicar a los perros”, anunció Saúl.

No hablaba únicamente de mascotas. Hernández recordó que cuando la banda comenzaba a tocar en las calles de la Ciudad de México, solía aparecer una manada de perros que los acompañaba mientras caminaban de un lugar a otro. “Eran momentos muy difíciles, tiempos muy diferentes a lo que estamos viviendo ahora. Y esta manada de perros siempre estaba con nosotros”, contó.