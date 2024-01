Recuerda con nostalgia el Óscar

Como algo aislado en su carrera. Así es como Marina de Tavira ha procurado ver la nominación al Oscar que, en 2019, consiguió por su trabajo en la multipremiada Roma.

Cada año, cuando se acercan las fechas para conocer a quienes buscarán el premio de la Academia, a la protagonista de Efectos secundarios la embarga una nostalgia por todo lo vivido hace cinco años. “Lo vivo como un hecho maravilloso y tratando de verlo como algo aislado. Sí lo agradezco y atesoro, ya que me llegó en un momento de la vida en el cual ya tenía muchas cosas claras, y gracias a que me considero primordialmente una actriz de teatro mexicano, lo que no cambiaría por algo así”, dice Marina.

“Seguramente me han llegado propuestas a partir de eso, pero hasta ahora no ha sido (mi trabajo posterior), quizá algo mediático, pero sí lo que he querido”, añade. Por Roma, de Alfonso Cuarón, obtuvo el Ariel como mejor actriz, por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y fue nominada al Platino, que anualmente reconoce a lo mejor del cine iberoamericano. Ahora, al conocer la nominación del cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto por Killers of the Flower Moon (Asesinos de la luna), de Martin Scorsese, está feliz. “Es un gran reconocimiento, aunque ya lo ha vivido antes. En mi caso nunca imaginé vivirlo; en días como hoy viene la nostalgia de eso. Vale la pena recordar que ‘Tótem’ de Lila Avilés estuvo en la ‘shorlist’, un buen reconocimiento a ella”, comentó.

Regreso al teatro

Marina está preparándose para las dos últimas funciones de la obra Consentimiento, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, los próximos 10 y 11 de febrero. Será la despedida de la puesta en escena luego de que el año pasado tuvo temporada en el centro cultural Helénico. La historia aborda los temas de justicia y ley, bajo la perspectiva de los intereses personales y las relaciones superficiales. En el elenco se encuentran, entre otros, Juan Manuel Bernal y Adriana Llabrés, bajo la dirección de Enrique Singer.

“El equipo tenía muchas ganas de cerrar la obra con bombo y platillo y por dos funciones nos vamos a volver a reunir. Cada que se termina una obra no queremos que pase eso, pero tenemos un equipo que tiene mucho trabajo y no es fácil seguir”, comparte Marina.

“Siempre había querido pisar el escenario del Esperanza Iris, es un teatro con mucha historia. Había estado en una lectura antes y entregado premios (los Fénix), pero aquí es como actriz”, externó.