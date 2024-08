Recientemente, Shanik Berman contó en una conversación con Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y otros integrantes de La casa de los famosos México que Leticia Calderón la golpeó tras la publicación de un polémico titular.

En una entrevista para el programa Hoy, Calderón confirmó lo sucedido. “Sí, hace muchos años, no me pude contener y le di una cachetada en un salón de belleza porque ella aprovechó una entrevista que me hizo, para decir que estaba embarazada”, declaró Calderón.

Al ser cuestionada sobre la veracidad del embarazo, la actriz de 56 años aclaró: “No, por supuesto que no, por eso fue el enojo. 19 o 20 años, no sé, yo acababa de poner mi casa, mi papá se puso mal, mi mamá y él me dejaron de hablar, se ofendieron muchísimo porque pensaron que me había ido de la casa porque estaba embarazada, entonces me causó un problema familiar muy serio”.

Calderón también mencionó que este tipo de información ha afectado a su entorno cercano, generando incomodidad y preocupación. “A veces, por querer vender una nota inventan cosas sin saber cómo pueden perjudicar a la familia. A mí no, porque yo estoy más acostumbrada, pero la familia o cuando te matan o cuando inventan ese tipo de cosas. Una vez también me mataron, y pues no, mi familia asustadísima. Mi mamá habló, porque antes de hablar conmigo, pues estaba muy espantada”, añadió.

Finalmente, Calderón recordó el momento en que hizo las paces con Berman, a pesar del malentendido que afectó a su familia. “Después ella, me acuerdo perfecto, que era una pelea de Julio César Chávez, me volvió a ver, estaba con mi mamá y me pidió disculpas. Me dijo que no iba a volver a pasar, y se lo agradecí porque le dije ‘de verdad esto no puede volver a pasar, porque, además, si vuelve a pasar’, en aquel entonces le dije ‘pues sí va a haber consecuencias’”, concluyó la actriz.