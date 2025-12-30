Recuerda momentos dolorosos

Con alrededor de 40 años de carrera, la cantante española Marta Sánchez decidió abrir pasajes de su carrera e intimidad, en una de las entrevistas más personales que ha concedido.

La exvocalista de Olé, Olé abrió esa caja de recuerdos y habló de la muerte de su hermana, y su relación con sus padres, que la vieron despegar como una estrella pop e incluso como a una sex symbol. "A mi padre no le gustaba. Mi madre me decía que no engordara. Cuando me ponía a comer, que siempre he sido muy glotona, me decía que tuviese cuidado", explicó en la charla.

Su padre era el cantante Antonio Sánchez, y Marta cuenta que este "era un poco reacio al mundo del pop, de la farándula más moderna. No sabía cómo era y le causaba miedo que su hija se metiese en un mundo que desconocía".

La famosa también abordó pasajes dolorosos como la muerte de su hermana a los 38 años, debido a un agresivo cáncer. "Eso fue un golpe muy duro del que todavía no me he recuperado del todo", dijo al portal lecturas.com.

Marta aseguró que tampoco lo ha hecho "de la muerte de mi padre, cuando yo tenía 36 años, ni de la de mi hermana, dos años después, Fue algo que nunca entendí: por qué le tocó a ella".