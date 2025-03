Recuerda supuesta relación con “Apio”

El 2023 fue un año polémico para Erik Rubín, marcado no solo por su inesperada separación de Andrea Legarreta, madre de sus hijas, sino también por los rumores sobre su vida amorosa, incluyendo una supuesta relación con “Apio” Quijano, integrante de Kabah.

La especulación comenzó después de que ambos tuvieran una interacción en un show que sorprendió a los espectadores. Durante un concierto del 90’s Pop Tour, mientras cantaban juntos, ambos imitaron un beso en el escenario, lo que desató comentarios y llevó a que “Apio” fuera señalado como el “tercero en discordia” en la relación entre Erik y Andrea.

En un reciente podcast con Melo Montoya, Rubín fue cuestionado sobre estos rumores. Recordó que el más comentado fue el que surgió con “Apio”, cuando se empezó a especular que él era gay. “Bueno, también yo tuve algo de culpa, porque hacíamos el show y todo. Además, teníamos mucho público ‘gay’ en ese show, en el 90’s Pop Tour”, explicó.

Erik también mencionó que este tipo de interacciones, pensadas para emocionar a los fans, ocurrían igualmente con Benny Ibarra, pero en su caso, dijo entre risas: “Resultó que el único puñal fui yo”.

Por otro lado, uno de los rumores que más le afectaron fue el de ser considerado un “mantenido” durante su matrimonio con Andrea. “Yo trabajo desde los 12 años. Le he chingado y ahora resulta que soy mantenido. Después lo trabajé y, además, fue una época en la que no me fue tan bien”. “La verdad es que nunca he recibido un centavo de Andrea, una mensualidad de Andrea. Si te tengo que decir, mucho es compartido. Los dos trabajamos, afortunadamente nos va bien”, concluyó.