Recuerdan a Gerardo Taracena

Familiares y amigos cercanos de Gerardo Taracena acompañaron sus restos mortales en una agencia del sur de la ciudad en la que se llevaron a cabo los servicios funerarios del actor y productor, que falleció este 31 de enero a los 55 años.

Gerardo Taracena ganó reconocimiento en el 2006 con el estreno de la cinta Apocalypto, aunque había incursionado en la industria desde inicios de la década de los 90. En su haber participó en más de 50 filmes.

Rodolfo Palacios, intérprete de Snake Ink en Apocalypto y compañero suyo de reparto en la misma producción recordó cómo fue su última conversación con él. “Estábamos cenando en un lugar, hablamos de proyectos, de la vida, una nueva casa que había conseguido, de anécdotas, riéndonos, así me lo quiero llevar”, contó el histrión.

Un hombre solidario

Agustín Alonso Tapia, también amigo de Taracena, recuerda al actor como un gran ser humano, caracterizado por ser siempre solidario con quienes necesitaron ayuda de él para impulsar sus carreras. “En los primeros cortos que hice (hace más de 25 años) él aceptó trabajar conmigo sin cobrar nada, solo por el gusto de hacer las cosas. Y a partir de ahí se hizo una amistad sólida”, rememoró el realizador.

Posteriormente cuando Agustín generó sus primeros ingresos para el largometraje Club eutanasia, se ofreció a pagarle al actor, quien se integró a la producción. “Tuve el gusto de que también participara ahí”, reveló.

El actor Alberto Estrella, amigo de Taracena desde hace varias décadas lamentó su muerte: “La cantidad de mensajes y notas acerca de Gerardo Taracena, su labor, y hoy desafortunadamente su ausencia, hablan del cariño de la gente hacia un hombre y hacia una carrera llena de pasión, talento y entrega”.

Mario Zaragoza comentó que su amigo se merece aparecer en el memorial anual que se presenta en la ceremonia del Óscar. “Seguramente va a aparecer aquí en la próxima entrega del Óscar. Un reconocimiento le hará la Academia, porque lo merece”, señaló.

Los restos de Gerardo Taracena fueron cremados al sur de la Ciudad de México.