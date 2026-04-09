Recuerdan a José Guadalupe Posada

Investigadores del INAH y la UNAM, en colaboración con el Museo Posada de Coyoacán, presentaron la conferencia “En torno a José Guadalupe Posada: investigación, promoción y coleccionismo”, en al que abordaron la formación temprana del caricaturista nacido en Aguascalientes, y subrayaron que Posada no fue un artista meramente empírico, como apuntan varios especialistas y biógrafos, sino que tuvo una formación profesional como dibujante.

Luciano Ramírez Hurtado, doctor en Historia del Arte por la UNAM, apuntó que Posada estudió en la Academia Municipal de la ciudad de Aguascalientes, aunque solo por una breve temporada. Subrayó también que esa academia formaba a artesanos con clases de dibujo, lo cual era importante para la época.

El investigador agregó que no ha logrado localizar alguno de los dibujos realizados por Posada en la Academia Municipal, por lo que su investigación la ha realizado “con inferencias”. Sin embargo, Ramírez Hurtado presentó evidencias que apuntan a que Posada pasó por esa academia, encontradas en el Fondo de Educación de Aguascalientes y en el Archivo Municipal de la capital.

Una de estas es un texto de Alejandro Topete, que hace mención a Posada en una carta a Antonio Varela, donde destaca su formación. Según los datos, Posada estudió en esa academia en 1870.