Recuerdan a Sabines con recital escénico

La celebración en torno a Jaime Sabines continúa en varias partes de la entidad. En este marco, el Consejo Estatal para Culturas y las Artes (Coneculta), en coordinación con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), presentó el recital escénico “A estas horas, aquí”.

Se llevó a cabo en el teatro Francisco I. Madero de está ciudad, con motivo de las actividades conmemorativas por el centenario del natalicio del poeta chiapaneco. La elección del recital subraya la importancia de la obra del autor de Horal en el panorama literario, así como el deseo por mantener viva su memoria y su legado poético.

La puesta en escena contó con la participación de 13 estudiantes del Cecytech, quienes se encargaron de dramatizar los poemas de Jaime Sabines. La producción musical corrió a cargo de Jorge Aarón Sánchez Vallejo, cuya experiencia y sensibilidad enriqueció cada pasaje; bajo la dirección de Aarón Vite, quien logró fusionar los diferentes componentes artísticos.

El objetivo primordial de la propuesta fue acercar al público, especialmente a las nuevas generaciones, a una de las voces más profundas, directas de la literatura mexicana, cuya obra sigue resonando en el corazón de sus lectores.

El acto tuvo una duración aproximada de una hora y 15 minutos, tiempo durante el cual la audiencia fue transportada a un viaje poético y emocional.

Obras

El recital dio inicio con la lectura y la dramatización de “Lento amargo, animal que soy”, un poema que establece un tono introspectivo y reflexivo desde el principio. A este le siguió el célebre “Los amorosos”, uno de los más conocidos de Sabines, que explora las complejidades del amor con una honestidad brutal.

La secuencia continuó con “Me tienes en tus manos”. Posteriormente se presentó “Me dueles”, una pieza que expresa la melancolía de una manera conmovedora. El público también pudo disfrutar “No es que muera de amor”, que con su título provocador invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la existencia. La velada poética prosiguió con “La luna”, una obra que, con su imaginería evocadora, transporta al lector a un universo de contemplación y misterio.

La actividad culminó con el poema que da título al evento, “A estas horas aquí”, del cual explicaron que evoca la imagen del cuarto en el que el autor pasó mucho tiempo inmerso en el proceso creativo, y al mismo tiempo reflexionando sobre la vida y sus múltiples facetas.

La jornada poética finalizó con un fragmento musicalizado de “Tarumba”.