Recuerdan al doctor Fernán Pavía

La Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas llevó a cabo, la tarde del jueves 23 de octubre, un homenaje póstumo al doctor Fernán Pavía Farrera, quien falleció a los 105 años de edad en el mes de septiembre.

Desde el Museo de la Marimba Zeferino Nandayapa, espacio que resguarda la memoria sonora de Chiapas, su directora, Alejandra Nandayapa, expresó: “Hoy nos reúne un evento profundamente especial: rendir homenaje a la vida y al legado del doctor Fernán Pavía, un hombre que dedicó su existencia para valorar y difundir la riqueza cultural de nuestro de nuestro estado”.

Destacó que el doctor fue un gran investigador, académico, promotor cultural, escritor y defensor incansable del patrimonio chiapaneco. “Su mirada siempre estuvo puesta en lo que nos define, en nuestras lenguas, nuestras tradiciones, nuestra memoria colectiva y, sobre todo, nuestra identidad”, compartió.

Su trabajo, agregó, más allá de las instituciones y los años, fue un gesto constante de amor hacia Chiapas, y gracias a su sensibilidad muchos proyectos culturales encontraron un sustento, “muchos creadores hallaron apoyo y muchos temas olvidados recuperaron su voz”.

Asimismo, mencionaron que este homenaje no honra a un hombre sino a una manera de entender la cultura, “con pasión, compromiso y humildad”. También se contó con la participación del maestro Roberto Fuentes Cañizales, para después dar paso al maestro Antonio Cruz Coutiño.

A estas intervenciones siguieron las de Franco Naranjo y Ramiro Ruiz Espinosa, de la Sociedad de Geografía y Estadística, para finalizar con Roberto Chanona, del Ateneo de Chiapas, y el cronista Jorge E. Coello Avendaño.