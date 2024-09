Recuerdan los danzones de Arturo Márquez

La entrada es libre, pero los boletos se solicitan en la taquilla del CCT. Cortesía

A 30 años de que el legendario “Danzón n.º 2”, de Arturo Márquez, la Orquesta Mexicana de las Artes lo interpretará, en el marco del homenaje “Para Márquez de Morelos”, que se llevará a cabo el 13 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT).

“Me toca agradecer infinitamente este gran honor que me están haciendo con este homenaje en nuestro querido Morelos. Estaba recordando hoy en la mañana que, cuando empecé a hacer esta fusión de la música popular con la música de concierto fue empezando los años 90. Ya son 34 años en esta actividad. 17 de estos años, la mitad de este periodo me la he pasado en Tepoztlán, entonces he podido estar en un lugar maravilloso para la creación. Muchas obras esenciales de este periodo se han compuesto allí, empezando por ‘La leyenda de Emiliano’, que es un homenaje a Zapata, ‘Alas a Malala’ y ‘De sol a sol’, que es una especie de himno para los jóvenes de la jornada diaria, que se levantan y luchan día a día”, explicó el compositor, en rueda de prensa.

Repertorio

Bajo la dirección de Eduardo García Barrios, la orquesta interpretará un programa centrado en el danzón desde la óptica de Arturo Márquez (vale la pena recordar que el “Danzón n.º 2” integra un ciclo de diez danzones). En el concierto también se interpretará “De sol a sol”. Este homenaje, además, es coordinado por el CCT y la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Márquez se dijo agradecido con Morelos y, particularmente, con Tepoztlán. “Es eterno mi agradecimiento. Ahora, en estos momentos, para este homenaje, yo sé que se hizo una alianza”, señaló para referirse tanto a los integrantes de la SACM como a Hugo Juárez, director del CCT. “Estoy muy agradecido con ustedes y la Orquesta Mexicana de las Artes. Todos se unieron para hacer este homenaje a 30 años de la composición del ‘Danzón n.º 2’, una obra que se está tocando por todos lados, latitudes que jamás voy a poder conocer. Es lo grande de la música, nos rebasa en ese aspecto. De repente estamos recibiendo noticias de que se toca por aquí, por allí, prácticamente una vez al día. Es de lo que tengo noticias”.

Por último, agradeció a Eduardo García Barrios y dijo que el proyecto Sonemos, sistema de formación musical dirigido a menores de edad en zonas marginales y que crearon el compositor y Laura Calderón, su esposa, le ha dado “nueva sangre para seguir. Es un proyecto que hemos trabajado en los últimos 13 o 14 años, está respaldado por la Secretaría de Cultura y Fomento Musical, por supuesto. En este proyecto hay que estar activo constantemente, buscando la manera de que los niños tengan una educación musical adecuada. A modo de orgullo, diría que muchos de estos niños que empezaron hace 14 años ya son universitarios o ya están en escuelas de música en Alemania o México. Se van a adentrar en la música, de eso se trata. El motivo principal de un proyecto de esta naturaleza es la niñez y la juventud”.