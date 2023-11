Debbie Castro, la hija menor de Benito Castro, revive el día en que su padre falleció, en el que tuvo que hacerse cargo de firmar la autorización del hospital que indicaba que sería intubado y tuvo que informar a toda su familia de la noticia del deceso, el cual piensa que el comediante llegó a augurar semanas antes, cuando sonó que sus primos Arturo y Gualberto venían por él desde el más allá.

La joven fue entrevistada por Matilde Obregón, a tan solo un mes y una semana de que el señor Castro falleciera, luego de sufrir una grave caída de las escaleras de su casa, a tan sólo unas horas de que el actor comenzara con las grabaciones de la nueva versión de La Güereja, un proyecto que le causaba mucha ilusión, pues con él volvería a dar vida al “Papiringo”, uno de sus personajes más recordados por el público.

Aunque el dolor prevalece en Debbie, destacó que su padre se fue de este mundo como siempre lo había deseado; “arriba del escenario”, y aunque no lo hizo literalmente, su hija destaca que sus últimos minutos los vivió preparándose para salir al llamado que tenía en Televisa, donde se reencontraría con María Elena Saldaña.

De hecho, rememoró que el comediante acaba de regresar de Los Ángeles, donde estaba de gira por la obra de teatro en la que estaba participando, junto a grandes contemporáneos suyos, como César Bono, Alejandro Suárez, Carlos Bonavides y Luis de Alba, siento Benito “el más entero” de los cinco, pues a pesar de que ya tenía 77 años, su hija recuerda que gozaba de gran vitalidad y entusiasmo.

De acuerdo con Debbie, el actor le habló de un sueño muy angustiante que había tenido la noche pasada, un día en que se reunieron para compartir el desayuno, pues al narrarlo lo ocurrido, Benito destacó que sus primos Arturo y Gualberto Castro regresaban de la muerte para llevárselo con ellos.

“Un mes antes me dijo ‘ay, fíjate que soñé muy feo, soñé que estaba en un show con tu tío Arturo y tu tío Gualberto, estábamos cantando y yo hacía un chiste, (entonces) volteaba tu tío Arturo y decía pinche compadre, siempre me hace reír. Ahí me di cuenta que estaba soñando, y me desperté llorando porque les decía yo ya me quiero ir con ustedes’, y mi tío Gualberto le decía ‘ya casi’”, compartió.

Benito le confesó que ese sueño lo había hecho llorar, pero ella trató de calmarlo diciéndole que se encontraba muy bien de salud y que no se iría pronto, sin embargo, un accidente desencadenó su muerte de forma repentina. Un día antes de la muerte del actor, Debbie había ido a cenar con su padre, el cual quería volver pronto a casa para dormirse, pues se levantaría a las 5:30 horas para llegar muy puntual a su llamado en la televisora, donde lo convocaron a las 8:00 horas.

Por ese motivo, la propia Debbie decidió hacer lo mismo que su padre y levantarse temprano, pero no fue sino hasta las 7:00 horas que pensó en llamarlo para desearle suerte en el inicio de su proyecto, aunque no terminó por marcar, ya que se imaginó que a esa hora estaría manejando y no quería distraerlo de su camino, pues confesó que el actor ya casi no veía y su forma de manejar le llegaba a preocupar.

De acuerdo con los informes, ahora la joven es consciente de que la caída de su papá se produjo a las 7:30 horas, y ella recibió una llamada de él 10 minutos más tarde, la cual no atendió porque tenía el celular guardado, pues se encontraba dejando a su hijo Nicolás en la escuela, pero pocos minutos más tarde, recibió otra llamada en que la que le daban a conocer la noticia del accidente de su padre.

“Nicolás se baja y me marca Pati. ‘Deborah, córrele a tu casa, tu papá se acaba de caer de las escaleras, está en un charco de sangre’. Y yo empecé a temblar, me metí en sentido contrario en Eugenia, de los nervios, porque algo me decía que no estaba bien”, recordó.

Aunque alcanzó a hablar con su padre, que llegó consciente al hospital, la fractura de una de las siete costillas que se rompió provocó que su pulmón se perforara y muriera luego de perder una gran cantidad de sangre.