Mayrín Villanueva fue víctima de ataque a sus cuentas de redes sociales, principalmente Facebook. Los ciberdelincuentes tomaron posesión de su perfil y comenzaron a subir contenido falso e imágenes de ella generadas con inteligencia artificial.

La actriz dijo que el hacker usó fotos con otros cuerpos y les puso su cara, además de pedir suscripciones a un sitio de contenido, por lo que advirtió que no se dejen engañar. “Me ‘hackearon’ la (cuenta) de Facebook y no la puedo recuperar. Es fecha, ya tiene un rato, pero esta persona que me ‘hackeó’ ya hizo hasta una página para que se suscriban. Les dije que no, que es falsa, y ya me la enseñaron, se metieron y me la enseñaron. Hay fotos (en las) que ni siquiera es mi cuerpo, y está mi cara. No caigan, no soy yo. Es todo mentira”, indicó.

Posteriormente, Mayrín pudo recuperar su cuenta de Facebook y ya desaparecieron todas las fotos y publicaciones que, aparentemente, ella no posteó. Solo quedaron las imágenes que también ha compartido en Instagram y otras redes sociales familiares.