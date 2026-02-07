Recuperan el cuadro La Chata

La Policía Nacional de España ha recuperado el cuadro de Joaquín Sorolla La Chata, desaparecido desde los años 70, así como otras dos obras de José María Carbonero, que permanecían en el Palacio de Liria de la Casa de Alba. Las tres obras pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte y formarían parte del Patrimonio Cultural del Estado.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación comenzó con la detección de una pintura que formaba parte de una exposición promovida por la Casa de Alba, “La moda en la Casa de Alba”, que tuvo lugar de octubre de 2023 a marzo de 2024, y sobre la que se desconocía el paradero.

El cuadro es un retrato de Isabel de Borbón y Borbón, “La Chata”, pintado por el pintor valenciano Joaquín Sorolla y Bastida, fechado en el año 1908, de medidas 151 x 100 centímetros.

La pintura, entre otras, habría pertenecido a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, una entidad sin ánimo de lucro cuya disolución formal se produjo a comienzos de los años 80 del siglo pasado y que, durante casi todo ese siglo, tuvo como objetivo la promoción de la cultura y las artes en España.

En este sentido, la Policía ha destacado que la fundación contó con destacados miembros de la sociedad española de la época y, a lo largo de los años, fue nutriendo su patrimonio con diferentes bienes culturales que le habían sido donados y que, según se pudo constatar una vez consultados sus estatutos, en caso de disolución, deberían incorporarse al Patrimonio del Estado.

Investigación

Tras una labor de documentación a través de archivos y bibliotecas, se informó de estas pesquisas al actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, ya que su padre había sido miembro honorífico de la citada Sociedad. La Casa de Alba comprobó que efectivamente la citada obra estaba depositada en el Palacio de Liria desde septiembre 1973 y que los documentos aportados acreditaban que su titularidad era estatal.

Además, se localizaron otros dos óleos en las mismas circunstancias —dos pinturas de José Moreno Carbonero, retrato de Alfonso XIII y retrato de Eduardo Dato— manifestando su deseo de hacer las gestiones necesarias para que las tres obras, custodiaban en calidad de depósito y que provenían de la misma sociedad, pasaran a disposición del Estado, siendo depositadas en el lugar determinado por el Ministerio de Cultura.