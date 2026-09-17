Recuperan historia de mujeres de a pie

Algunos nombres de mujeres que participaron en la Independencia de México resuenan en la memoria colectiva: Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón y Gertrudis Bocanegra, mujeres que fueron clave en el conflicto independentista; sin embargo, detrás de la historia oficial se encuentran los relatos de cientos de mujeres que tuvieron una participación activa en la Independencia, ya sea solo acompañando a sus esposos o familiares soldados o tomando las armas.

Dicha historia, oculta en los archivos hasta hace algunos años, está siendo develada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), explica la historiadora de dicho instituto, Aurea Ávila, en entrevista.

“A un lado de ellas, de estas figuras reconocidas, estuvieron mujeres del pueblo. Estas mujeres se unieron a la insurgencia también por convicciones propias. En ese sentido destacan algunas que eran madres, esposas, hermanas, de varios líderes insurgentes, ellas deciden sumarse a esta revolución”, detalla.

La participación de las mujeres durante la guerra, explica la investigadora, fue variado, desde tareas como atender a los heridos con conocimientos de herbolaria, pero además cocinar y mantener de pie a las tropas, y también labores de inteligencia, como entrega de información y espionaje, así como la toma de armas para combatir a los Realistas.

“Muchas de ellas tomaron las armas. Tenemos el caso de María Molina, ‘La Capitana’. Ella era una indígena de Taxco, se arma y también arma un grupo de hombres y decide irse a la insurgencia a combatir al lado de Morelos; ella es la única mujer que recibe un grado militar por el primer gobierno insurgente de la que tenemos el dato desde las fuentes”, añade.

Destaca también el caso de Carmen Camacho, una mujer espía que seducía a las tropas de los Realistas para unirse a la Insurgencia. Al ser capturada y ejecutada, su cuerpo fue expuesto con el mensaje que fue fusilada por “ser adicta a la insurgencia”.

Desde 2024, el INEHRM ha trabajado varias publicaciones que recopilan estas y más historias de mujeres en distintos periodos, libros que están disponibles en formato digital en su página web.