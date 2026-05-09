Red cuestiona Precio Único del Libro

“¿El precio único resolverá todos los problemas del ecosistema del libro? No.”, afirma categórica la Red de Librerías Independientes (RELI) en un documento donde exponen su postura ante la discusión del Precio Único del Libro, que aseguran, bien aplicado, sí cumple una función importante: “poner un límite mínimo a ciertas prácticas de competencia que, sin regulación, terminan favoreciendo inevitablemente a quienes tienen mayor capacidad financiera, logística y de absorción de pérdidas”.

A través de sus redes sociales, la RELI, publicó el documento en el que asegura que el precio único es una pieza muy importante y ellos como gremio han estado buscando su correcta aplicación durante años.

“El precio único no resuelve por sí solo las profundas desigualdades del sector. No corrige automáticamente los descuentos diferenciados, los costos de distribución en un país amplio y con sistemas de transporte deficientes, las dificultades de acceso al catálogo, los esquemas de devolución, ni la enorme disparidad de poder entre actores grandes y pequeños”, apuntan.

Documento

El posicionamiento de la RELI responde a que en los últimos días volvió a aparecer la discusión del tema, luego de que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, junto con otras 19 agrupaciones gremiales de editores, libreros, ilustradores, empresarios de las artes gráficas y ferias del libro publicara un desplegado titulado “La industria editorial hace un llamado a respetar la Ley del Precio Único”, en el que apuntan que México cuenta con una “legislación clara para proteger al libro como un bien cultural estratégico para el desarrollo del país”.

Ese desplegado que exige el respeto al precio único y describe sus beneficios, también manifiesta que están unidos para defender la legalidad, proteger el libro y asegurar que México siga siendo un país de lectores, es refrendado por la RELI, que asegura que poco a poco desaparecen librerías pequeñas y medianas, se reducen las posibilidades de elección, se homogeneizan los catálogos y se debilita la bibliodiversidad.

“No tiene las mismas condiciones una librería independiente de barrio que una gran cadena o una plataforma con enorme capacidad financiera. Fingir que esa desigualdad no existe no vuelve el mercado más libre. Solo vuelve más frágiles a quienes tienen menos capacidad de resistir”, apunta la RELI y agrega que esta discusión tendría que llevar al sector a hablar de políticas públicas culturales y comerciales mucho más amplias:

“Debemos hablar de distribución, de representación de la diversidad de actores, de acceso al libro, de fortalecimiento de librerías, de condiciones comerciales más justas, de formación de lectores, de descentralización cultural, y de cómo construir un ecosistema del libro sostenible más allá de los grandes centros económicos”, comentó.

Los libreros independientes apuntan que defender el precio único es reconocer que el libro tiene una dimensión cultural y social que no puede analizarse únicamente desde la lógica de la libre competencia, “las consecuencias no suelen ser mayor democratización de la lectura. Lo que suele ocurrir es concentración”.

Asimismo llaman a analizar la estructura del ecosistema completo, porque de lo contrario, optar por “un silencio cómplice”, es optar por un ecosistema donde las posibilidades se reduzcan “hasta que parezca que solo existe una forma válida de circular la lectura”.