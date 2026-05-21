Red Rocks retrata el juego de ser adulto

Sin los grandes reflectores sobre él, habrá un productor mexicano que estará en la Quincena de Realizadores de Cannes con una película sobre un puñado de niños que compiten en el vertiginoso juego de saltar desde los acantilados.

Alejandro Sugich, director de Casi treinta y El extraño caso del fantasma claustrofóbico, acompañó como productor al francés Bruno Dumont (Juana de Arco y La alta sociedad) en Red Rocks, su nuevo filme, que tendrá una función especial.

La Quincena es una sección paralela al festival de Cannes, que se especializa en difundir narrativas innovadoras y emergentes. “La película aparenta tener una sencillez muy grande en la superficie: niños jugando a ser adultos y compitiendo por el amor de una niña”, explica Sugich. “Pero ahí vive su complejidad, la película habla de cómo los niños terminan siendo un reflejo de nosotros mismos, de nuestras violencias, carencias y contradicciones. Y también nos recuerda que para cambiar el futuro primero tenemos que cambiar nosotros como adultos”, plantea.

Historia de riesgo

La oportunidad de sumarse al filme le llegó a través de Fiorella Moretti y Luxbox, parte fundamental de la producción y ventas internacionales de la cinta. “Siempre he sido un gran admirador del cine de Bruno Dumont; películas como ‘L’humanité’ marcaron mucho mi manera de entender el cine de autor y llegar a Cannes es muy emocionante”, reconoce el mexicano.

“Entramos como coproductores a través de una inversión de capital de riesgo dentro de la película. Además del apoyo financiero, estuvimos involucrados acompañando parte del proceso de producción y cortes finales, como ventas en Latinoamérica y México”, detalla.

Además de él, en Red Rocks participa el cinefotógrafo mexicano Carlos Alfonso Corral (Donde los árboles dan carne y The damned). Para Sugich, el rodaje le permitió ver de cerca cómo el director francés trabajó con niños y convirtió un espacio físico exigente en parte del juego.

“Pasamos tiempo en el rodaje y fue muy especial aprender de un método de dirigir distinto, libre y proactivo. Fue impresionante ver la manera en la que Bruno trabaja con niños tan pequeños”, recuerda.

Luego de su presencia en Cannes, seguirá con más festivales y viendo fecha para su lanzamiento en México. Red Rocks significa también la expansión de su compañía Sula Films hacia España y Europa. “Estamos en postproducción de una serie para HBO y, como director, me tomé un pequeño respiro para concentrarme en construir estructura internacional”, adelanta.