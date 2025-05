Redefinen el concepto de héroes

La nueva entrega de la saga del Universo Marvel no tiene cara de Iron Man o Capitán América. Solo algunos superhéroes brillan por sus poderes, por su fama, o por la estrella que portan en el pecho. Por la puerta de atrás entran los Thunderbolts, quienes pretenden entusiasmar a la generación que colocó “súper” como adjetivo al cine.

Ahora, en la película 36 de Marvel Studios, se ensamblan con Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell), Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour) y Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen).

“Estas historias en las que se encuentran héroes en los lugares menos esperados nos llevan a pensar que, si estuviéramos en el lugar correcto, habríamos realizado un acto heroico. Todos aspiramos a eso. En ‘Thunderbolts’ exploramos las definiciones de héroe y damos a entender que no importa quién seas, puedes salvar al mundo”, describió el director Jake Schreir.

Para la actriz Florence Pugh, ser Yelena significó regresar al personaje con el que que la conoció el público en Black Widow (2021), la hermana adoptiva de Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson).

En la primera escena de Thunderbolts, Yelena está en la cornisa del segundo edificio más alto de Nueva York a punto de lanzarse al vacío en una pose que proyecta más soledad y depresión que ánimo por la vida para este antihéroe.

“Cuando me llegó el guión y abrí la primera página me dije ‘¡qué manera tan impresionante para empezar una película!’. Eso me ayudó a entender rápidamente el estado mental de Yelena. Algo que me atrapó de la historia y que es un elemento muy serio y contemporáneo es el concepto de la salud mental”, afirma.

Pugh, de 29 años, se vuelve la líder en esta cinta al reencontrarse con su padre adoptivo Red Guardian. Tras su éxito como Red Guardian, David Harbour trae consigo su carácter y estilo desenfadado para regresar con Yelena a la dinámica padre e hija.

“El humor es parte de estos personajes y ayuda a romper el hielo en situaciones intensas. Nos reímos de lo improbable de que se hagan amigos, y poco a poco queremos que se mantengan unidos”, dijo el actor.

Sebastian Stan, histrión de ascendencia rumana que representó al héroe renegado Bucky Barnes desde Capitán América: el primer Avenger (2011), confirmó que el regreso al universo Marvel le da más posibilidades de seguir explorando a su personaje, que alguna vez fuera llamado “Winter Soldier”.

“Con el paso de los años he comenzado a hablar del personaje de Bucky Barnes como si fuera mi hermano que nunca tuve. Hemos aprendido el uno del otro en estos 15 años. Y me ha gustado tener esta oportunidad de regresar a él en distintos momentos de mi vida”, señala.

“Creo que el corazón de esta película tiene que ver con cómo cada uno de estos personajes está listo para compartir sus emociones en vez de contenerse. Todos ellos en este momento de sus vidas quieren hacer lo correcto, pero no saben si tienen las herramientas o no”, elabora Stan, recién nominado al Óscar por su papel de Donald Trump en El aprendiz (2024).

Stan, de 42 años, añadió que se siente apasionado del debate interno que tiene Bucky sobre si es villano o héroe. “Él siempre ha cabalgado sobre esta delgada línea tratando de saber quién es él sin perder lo que ha ganado. Y eso es lo que hacemos en la vida, creo, tienes que aprender de tu pasado. Tienes que mantenerte avanzando hacia al frente y a la vez tratas de retener un tanto de lo que has sido hasta ahora”, comentó. Thunderbolts ya está en cines y cuenta con un par de secuencias en los créditos finales con sorpresas para los fans.