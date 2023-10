La Fundación Ildefonso Vázquez Santos (FIVS), que resguarda el legado del periodista Fernando Benítez (1912-2000), prepara la publicación de materiales inéditos, entre estos la vasta obra epistolar que forma parte medular del archivo que desde hace 13 años fue adquirido por esa instancia con sede en Monterrey, Nuevo León.

En colaboración con ediciones Era, quien tiene los derechos de alrededor de 30 obras de Benítez, y para abrir boca, la FIVS presentó este domingo en la Feria Internacional del Libro de Monterrey la reedición de tres títulos que abordan el misticismo de los pueblos indígenas, tema que tanto entusiasmó al creador de los suplementos culturales en México.

Los hongos alucinantes (1964), En la tierra mágica del peyote (1968) e Historia de un chamán cora (1973) son textos que originalmente aparecieron como libros independientes y que forman parte de Los indios de México, obra fundamental del periodista. “Se trata de textos que ya no se estaban reeditando, por eso convencimos a los editores para nosotros fondear esa vasta colección y ponerla en circulación nuevamente, pues es nuestra obligación mantener vivo el pensamiento de Fernando Benítez, y para lograrlo tenemos que mantener vivos sus libros”, explicó a La Jornada el empresario Jorge Octavio Vázquez González, fundador y presidente honorario de la FIVS.

Añadió que su proyecto contempla reeditar tres o cuatro libros al año hasta completar la treintena de títulos del periodista, quien “fue bueno para hacer amigos; entonces, la idea también es ir publicando cada año una o dos cartas de ‘los sagrados’; es decir, de esas grandes personalidades con las que tuvo lazos fraternos; las vamos a ir compartiendo, como la de Carlos Monsiváis, que presentamos hace unos días en la feria; son materiales que requieren mucho estudio e investigación”.

Asimismo, “vamos a reeditar también esa obra monumental que es ‘Los indios de México’; haremos varias versiones, una en pasta gruesa, con forro de piel, de lujo, bonita, y claro, otra versión de bolsillo; pero también vamos a iniciar el proceso para poner ‘Los indios de México’ al alcance de las escuelas, para involucrar a los niños y jóvenes, con el fin de que tengan el orgullo del pensamiento de Fernando por nuestros pueblos indígenas”, destacó

“Pero hay otro texto de Benítez que me impactó mucho: ‘El libro de los desastres’ (1988), en el que habla de las bibliotecas que se pierden y de su preocupación por el destino de éstas, sobre todo por las que están saliendo del país. No sabía don Fernando que estaba escribiendo para que alguien algún día captara esas inquietudes y dijera ‘tengo que proteger los libros’. Es como un mensaje en una botella que muchos años después me tocó leer, y me quedé asombrado; de ahí viene mi necesidad de proteger acervos como el de Benítez o como el del historiador, escritor, investigador y catedrático regiomontano Israel Cavazos Garza”, refirió

Precisamente, la FIVS se encuentra trabajando en la construcción de la casa de Israel Cavazos, en Monterrey. “Esperemos tenerla lista pronto, y adelanto que vamos a iniciar una guerra, porque haremos una inversión muy importante en el Barrio Antiguo con el fin de echar a andar la casa del cronista Cavazos Garza, donde estará su acervo. Los cronistas colaboran con nosotros; somos la plataforma para que ellos brillen”, señaló.

“Digo que haremos la guerra porque queremos que el Barrio Antiguo de Monterrey sea totalmente peatonal y un lugar culto; con el poder de la cultura vamos a sacar a todos los antros para regenerar la zona para el bien de los regiomontanos y que sea una carta de presentación ante los turistas, que digan que en Monterrey leemos y apreciamos a nuestros pensadores”, explicó Jorge Vázquez.

Los hongos alucinantes aborda uno de los temas más atrayentes y controvertidos que investigó Benítez a partir de su participación en las ceremonias rituales que presidía la célebre María Sabina en Oaxaca. Este libro “ofrece el vívido testimonio de la propia experiencia del autor con los hongos”.

En la tierra mágica del peyote es una crónica del periodista acerca de “cómo los huicholes, al repetir en su peregrinación mística al desierto de San Luis Potosí la cacería sagrada emprendida por los dioses en el tiempo imaginario, aspiran a hacerse contemporáneos de esas deidades”.