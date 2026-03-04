Reducen sentencia de “Diddy” Combs

La situación legal del rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs ha dado un giro importante. Tras ser condenado a cuatro años de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, su sentencia fue reducida recientemente.

De acuerdo con información publicada por Page Six, Combs saldrá de antes de lo previsto, esto tras ingresar a un programa de rehabilitación por abuso de sustancias. Según el medio estadounidense, la Oficina Federal de Prisiones estableció como fecha de liberación del cantante el 25 de abril de 2028, un mes y medio antes de que termine su condena.

Los representantes del también productor explicaron, mediante un comunicado, que “Diddy” está sumamente comprometido con su recuperación y toma muy en serio sus esfuerzos para mantenerse limpio.

Colabora con la autoridad

“El señor Combs participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP) y se ha tomado muy en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, centrado en su crecimiento y con un cambio positivo”, expresó.

Mientras esto sucede, el equipo legal del rapero continúa con el proceso de apelación para revocar la pena de cuatro años y dos meses que recibió en octubre del 2025.

Esta no es la primera vez que la fecha de liberación de Combs se modifica, en noviembre del 2025 pasó de mayo a junio del 2028, tras recibir reportes de mala conducta al interior de Instituto Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey.