Reestrenan la cinta Yu-Gi-Oh!

Próximamente se reestrenará Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones, en México, con motivo del 29º aniversario. Los fans que no vieron la cinta animada en 2016, podrán vivir esta experiencia por primera vez la gran pantalla.

Cinemex anunció que la película llegará a salas de cine el próximo 13 de noviembre, dando la oportunidad de revivir las mejores escenas de la franquicia japonesa basada en el juego de cartas.

Regreso

La historia sigue a Yugi Muto y sus amigos, quienes, tras muchas aventuras y duelos, enfrentan un nuevo desafío cuando Seto Kaiba, uno de los personajes más emblemáticos de la saga, busca revivir al faraón Atem. Sin embargo, un nuevo rival, conocido como Aigami, surge como obstáculo, y su presencia pondrá a prueba a los protagonistas, obligándolos a tomar decisiones estratégicas durante los duelos.

La cinta destacó en 2016 por su animación renovada, que permitió ver a los personajes con un estilo más moderno y detallado, además de traer de regreso a monstruos icónicos y las cartas clásicas a la pantalla grande.