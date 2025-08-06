Reflexionan acerca del origen del lenguaje

La licenciatura en Escritura Creativa, que se imparte en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) desde 2023, comienza a dar frutos. Recientemente, el cuento Evolución del lenguaje, de la estudiante de tercer semestre Habibi López Gómez, fue seleccionado para su publicación en la revista literaria independiente Marabunta.

Inspiración

Según la autora, la obra surgió de una conversación cotidiana y una pregunta que la llevó a reflexionar sobre el origen del lenguaje, tema central de su relato. En este, plantea una visión en la que el lenguaje no es una invención humana, sino un elemento que, por el contrario, dio forma al ser humano.

Con base en su imaginación y en las herramientas adquiridas durante dos semestres de formación —técnicas narrativas, estructura y estilo—, logró dar vida a este cuento que ahora forma parte de una edición especial por el décimo aniversario de Marabunta.

En Chiapas, la Unicach es la única universidad que ofrece esta licenciatura, adscrita a la Facultad de Artes. Su programa es mixto, flexible y orientado a la formación integral de escritoras y escritores profesionales.

Gratitud

López Gómez expresó su gratitud hacia el profesor Sergio Iván Clemente Garzón, quien leyó su cuento y lo vinculó con la convocatoria de la revista. Además, destacó que ha aprendido mucho en su proceso formativo, desde el manejo de voces narrativas hasta la construcción sólida de relatos.

Finalmente, hizo una invitación a las y los jóvenes interesados en el mundo de las letras a acercarse y conocer esta innovadora oferta educativa, única en la entidad.