Reflexionan sobre la Guerra Cristera

Cien años después del inicio de la Guerra Cristera o La Cristiada, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) organizó una serie de conversatorios virtuales para reflexionar sobre este conflicto. El arranque del coloquio se dio con la mesa Poder político y eclesiástico. Iglesia y Estado en el siglo XIX mexicano, la cual explicó el inicio del conflicto por la aplicación de la Ley Calles (que limitaba de forma drástica las actividades de la Iglesia Católica).

La investigadora Cristina Gómez Álvarez explicó que para entender La Cristiada es necesario comprender la relación que se estableció históricamente entre la Iglesia y el Estado. “Esta relación inicia cuando los españoles llegan a conquistar la Nueva España, la iglesia en América Latina nació subordinada a los reyes españoles, ellos tenían varias atribuciones, nombraban a los obispos y a los mandos del clero, y gestionaban los diezmos, y determinaban las jurisdicciones que iban conquistando, se hicieron de un patronato”, explicó.

Un punto que es necesario analizar es qué sucedió con la Iglesia durante la Independencia. “En general, toda la iglesia católica apoya la consumación de la Independencia, a pesar de que el alto clero estuvo en contra de la lucha en su inicio, pero en el 20 deciden apoyarla, esto fue porque en España se establece una monarquía institucional para todo el imperio, y el nuevo congreso en 1820 tomó una serie de medidas que afectaban los privilegios de la Iglesia, por esa razón, para evadir esa reforma de España, por eso el alto clero se unió a la insurgencia”, detalló.

El investigador Reveriano Sierra precisó que el inicio del conflicto fue el 31 de julio de 1926, y recordó que ese día entro en vigor la Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa, cuya intención fue reglamentar los límites que la Constitución de 1917 establecía con la Iglesia.

“Existía en la Constitución, pero en la realidad y práctica había una convivencia entre la Iglesia y el Estado, por eso la Ley Calles buscaba reglamentar esa relación. La alta jerarquía eclesiástica respondió con la suspensión del culto católico en los templos, con el abandono de los párrocos de las iglesias, y eso finalmente llevó a la movilización popular y el conflicto armado”, señaló.

Reveriano Sierra señaló que la intención de los conversatorios no es señalar a los responsables de la guerra, sino entender el conflicto como una compleja relación entre la Iglesia y el Estado.

Más tarde, el historiador Carlos Martínez Assad impartió una conferencia magistral donde explicó que el conflicto armado estalló en agosto de 1926 en Zacatecas, cuando un grupo de campesinos intentaron liberar al párroco de Chalchihuites. “A partir de ese momento la lucha se fue extendiendo por las zonas aledañas, y fue involucrando a miles de personas, desde ese año y hasta el termino de las hostilidades la Cristiada pasó por varias etapas, los protagonistas fueron la Iglesia por un lado y la violencia armada, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y hasta algunos sacerdotes de pueblos y rancherías que motivaban a continuar la lucha”, detalló.

Martínez Assad señaló que tuvieron que pasar décadas para que se hicieran investigaciones sobre la Cristiada, pero en la literatura y el cine se plasmó el conflicto desde el inicio.