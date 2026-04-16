Reflexionan sobre la sustitución del maíz

“La trenza y el mezcal”, de la artista Malena Díaz, es un viaje onírico a través de una serie de 26 imágenes que entrelazan el maíz y esa bebida, dos elementos que forman parte de la identidad en México. La obra invita a quienes la visiten a reconocerse en esa riqueza biocultural, al tiempo que propone una reflexión crítica acerca de su explotación y precarización.

“A diferencia de mis exposiciones anteriores, en las que mi registro fotográfico ha sido de tipo documental, en esta ocasión quise jugar con la iluminación y la posición de los elementos para evocar la feminidad y la naturaleza”, explicó la autora.

Díaz documenta desde hace 10 años la producción de maíz en Ixtenco, Tlaxcala, donde se cultivan 12 de las 64 variedades registradas en el país. Aunque es una comunidad pequeña, de apenas 7 mil 500 habitantes, produce más de 200 toneladas de grano.

La elaboración de trenza de maíz es muy común entre las familias productoras, quienes eligen las mejores mazorcas, las trenzan y luego las cuelgan en las vigas de sus casas a fin de preservar las semillas para la siguiente siembra.

Proceso creativo

Inspirada en el trabajo de los campesinos, la artista decidió tener sus propias trenzas “elaboradas por los propios productores”, aunque más largas, de casi dos metros, “para imitar el cabello de las mujeres, de las abuelas, que trabajan en el campo”. A partir de eso, comenzó a fotografiarlas.

Durante un viaje a Oaxaca, donde conoció los magueyes y el proceso de producción del mezcal, surgió el interés por vincular ambos elementos y exaltar la cosmovisión que los rodea. La muestra reúne fotografías en torno a las trenzas del maíz, realizadas en locaciones como Ixtenco, Tlaxcala, y una destiladora de mezcal en Oaxaca.

En algunas imágenes aparece Luna Azul, hija de la fotógrafa, quien participa como modelo. Durante el recorrido, el público podrá observar una instalación con las piezas y la proyección del video Sueño de maíz (2022).

Una exposición sensorial

Como parte de la experiencia, se instalarán artefactos para que los visitantes desgranen maíz. “Lo que verá ese día el público es fotografía. Sí, habrá imágenes, pero también podrán mirar mazorcas que la familia de Simón y Ana me dio para que se exhibieran”, agregó.

El testimonio en imágenes plantea la necesidad de tomar conciencia sobre el aumento en la siembra de agave, impulsado en buena medida por su valor económico, que poco a poco desplaza el cultivo de maíz, históricamente central en la región.

“La trenza y el mezcal” será inaugurada en el Foro Dahlia del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el contexto del Día Nacional e Internacional de los Jardines Botánicos, que se celebra el 28 de abril.

Además de la exposición, el Jardín prepara conferencias y conversatorios para públicos de diferentes edades e intereses. Destacan los talleres sobre el proceso para hacer jabón artesanal con plantas medicinales, así como la elaboración de cianotipos, una impresión fotográfica antigua y ecológica a partir de herborizados de plantas con relevancia cultural.

También habrá una muestra gastronómica, la cual incluirá alimentos elaborados a partir de quelites y maíz, además de una sesión de yoga enfocada en la conservación de la vida y un concierto a cargo de TD Lichi, exponente de reggae con fusión de sonidos latinoamericanos.