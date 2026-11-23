Al Museo de Arte Moderno ha llegado una obra que viajó por 12 horas desde Madrid: Vestidos simultáneos, de Sophia Delauney; con este préstamo, el Museo Nacional Thyssen Bornemisza colabora para estrechar los lazos culturales entre nuestro país y España.

Fue apenas el año pasado que la Reina Roja viajó la misma cantidad de horas para “hospedarse” temporalmente en este museo español, recuerda Evelio Acevedo, director gerente del Thyssen. “Es muy importante que esos lazos fuertes entre España y México no se pierdan, no se perjudiquen, porque tenemos una historia, una cultura y una lengua en común y creo nos hace mucho más potentes si las utilizamos en conjunto para mejorar el posicionamiento de nuestra cultura en el mundo”, dijo Acevedo.

Logro

Explicó que haber traído el cuadro de Delauney, una obra protagonizada por la indumentaria, que fue elegido por el MAM para exhibirlo en diálogo con Tehuana (vendedora de frutas), de Lola Cueto, representa un gran esfuerzo.

Con esta y otras obras en El Thyssen, el museo se presenta en la Ciudad de México; es una itinerancia que ya ha viajado a otros países con 50 reproducciones impresas, pero que en esta ocasión incluye el préstamo físico de una pintura. “Merecía la pena traer físicamente esa obra de Delaunay porque le da muchísimo más fuerza a esta a esta iniciativa”, dijo Acevedo, quien reconoció que el estado geopolítico actual en todo el mundo ha complicado y encarecido los préstamos de arte.

“Las instituciones culturales de alguna forma tenemos que intentar compensar y convivir con ello, pero sí nos limita muchas ocasiones nuestra actividad”, reconoció.

Además del cuadro de Delauney, en la avenida Reforma de la Ciudad e México, casi a la altura de Lieja, se exhiben 50 obras de arte, ya sea completas o detalles, en nítidas reproducciones colocadas en mamparas en la calle. En la caminata diaria, transeúntes podrán apreciar piezas como Amazona de frente, de Manet; Bailarina basculando, de Degas; Les vessenots en Auvers, de Van Gogh; Habitación de hotel, de Hopper; La llave de los campos, de René Magritte; Retrato de Asenso Julià, de Francisco de Goya, y Hombre sentado, de Paul Cézanne.