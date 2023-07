Marco Antonio Regil, famoso conductor de la televisión mexicana, se colocó en el “ojo del huracán” luego de que diera a conocer a través de sus redes sociales que dio en adopción a su mascota luego de que sufriera de parvovirus.

Fue a través de su cuenta Instagram en donde el presentador compartió con sus miles de seguidores uno de los momentos más difíciles de su vida, pues tuvo que separarse de su perrita de nombre Luna.

“Hace unas semanas tomé una decisión muy dolorosa. Lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo… Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar todo lo que yo no puedo en este momento de mi vida”, contó.

Como era de esperarse, la publicación de Marco Antonio Regil recibió muchos comentarios, la mayoría de estos reprobando la decisión del conductor de dar en adopción a su perrita. “Ojalá que a ti la persona que amas te deje en un ‘mejor lugar’, a ver que sientes. Te diste por vencido, el que no quiso sacrificar fuiste tú. Ella no te hubiera dejado”. “Yo nunca dejaría a mi perro, por ningún motivo, él es prioridad en mi vida, mi compañero de vida”. “Maquillar el abandono animal”. “Imagina dejar a tus hijos con sus padrinos, abuelos o quien sea solo porque tus rutinas y forma de vivir no van acorde al de ellos, este es pésimo mensaje”. “Eso no se le hace a un ‘perrhijo’. Qué pena, eso no es soltar ni dejar ir, no puedes usar ese tipo de frases en esta ocasión. Lo hubieras pensado antes de tenerla, tú eras para ella su familia para siempre y en este caso la abandonaste”, fueron algunas de las opiniones.

¿Qué es el parvovirus?

De acuerdo con la página web de Purina, el parvovirus es “una enfermedad grave causada por un virus que ataca a los cachorros jóvenes que no han sido vacunados. Aunque la enfermedad del parvovirus canino (CPV) en perros afecta especialmente a los cachorros no vacunados, existen algunas posibilidades de que los perros adultos jóvenes contraigan la enfermedad”.

Esta enfermedad afecta directamente al tracto intestinal de los perros.