Regil regresa a los concursos

Marco Antonio Regil, conocido por haber sido conductor del famoso programa 100 Mexicanos Dijeron, anunció su regreso a los concursos de televisión. Su reaparición ha causado furor en internet.

El nuevo programa del presentador será transmitido a través de las redes sociales de Netflix y tendrá como temática un concurso donde se pondrán a prueba conocimientos sobre “excluidos del internet”.

A través de Tiktok, Netflix estrenó un adelanto y reveló el nombre del programa 101 excluidos dijeron, conducido por Marco Antonio Regil, quien vuelve a los concursos luego de dos años de su aparición en Escape perfecto, transmitido en TV Azteca. Netflix transmitirá este proyecto en Tiktok, buscando posicionarse como uno de los mejores shows de concursos en internet. El público podrá interactuar en vivo a través de los comentarios.

¿Qué es 101 excluidos dijeron?

En el anuncio, Marco Antonio Regil señaló que está de regreso en los programas de concursos, en específico con 101 excluidos dijeron, al que describió con “una vibra un poquito oscura y escalofriante”.

El eje del programa girará en torno a la serie Merlina de Netflix y buscará descubrir si la protagonista y Los locos Addams se enamorarían de México. El conductor invitó a no perderse este especial.

El programa se transmitirá a través de la cuenta de Tiktok de Netflix (@netflixlat) el próximo miércoles 27 de agosto a las 4 de la tarde, hora de México, y podrá disfrutarse en todos los dispositivos.

Marco Antonio Regil hará por única ocasión esta colaboración con Netflix con motivo del estreno de Merlina temporada 2, serie que ha tenido gran recibimiento de los fans.