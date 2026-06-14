Regina Blandón divide opiniones

La actriz Regina Blandón asistió a la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México, y mostró, en una chamarra, un mensaje que habla de una realidad que vive el país desde hace tiempo, la problemática de los desaparecidos, lo que dividió opiniones en redes.

Blandón, quien no es la primera vez que alza la voz en cuestiones sociales y políticas en México, confesó su gusto por el futbol y que considera que la emoción y la indignación no se cancelan mutuamente, y que ella sentía ambas cosas al mismo tiempo.

Postura

La comediante mostró en una chamarra que portó, un par de mensajes, el primero decía: “En México existen madres buscadoras”. Y el segundo: “México, 133 mil desaparecidos”.

Regina enfatizó que se pueden celebrar los goles del mundial sin olvidar la problemática en el país de las madres buscadoras, quienes llegaron a los límites del Azteca para denunciar la crisis de desapariciones en el país y exigir justicia para sus familiares no localizados. “¡México, campeón en desaparición!”, coreaban las madres buscadoras, mientras corría el balón en la cancha y las autoridades intentaban repeler las manifestaciones cerca del estadio.

Regina Blandón acompañó las imágenes con un mensaje que explicaba su sentir. “‘No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos’. Me gusta el futbol. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este mundial en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas. Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidos (más de 130mil en este país). Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a los que no han vuelto a casa”, escribió.

La actriz, famosa por su papel de Bibi en La familia P. Luche, recibió varios comentarios en contra y a favor de su publicación, desde quienes le dijeron que siempre ha sido congruente, hasta los que la señalaron por su privilegio y que se hubiera unido a la protesta de las madres buscadoras en la calle y no desde el estadio.