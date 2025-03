Regina Blandón, fanática del feminismo

La actriz Regina Blandón tiene claro que en redes sociales se recibe tanto cariño como diversos ataques, especialmente desde el anonimato. Pero eso no la ha frenado para expresar sus opiniones.

Con casi 700 mil seguidores en X (antes Twitter), más de 3.8 millones en Instagram y 4.1 millones en Facebook, sus comentarios siempre generan reacciones. Desde el uso del lenguaje inclusivo hasta la vez que sugirió que Bibi, su icónico personaje en La familia P. Luche, estaría a favor del aborto porque “siempre se informaba”.

Movimiento a favor de la mujer

Reconoce que ha leído de todo sobre ella en redes sociales, desde críticas a su trabajo como actriz hasta señalamientos de ser una “fanática del feminismo”. Pero ha aprendido a lidiar con esos comentarios porque tiene claro cuáles son sus capacidades y está convencida de sus principios. Para Blandón, alzar la voz ante una injusticia o algo que considera incorrecto no solo es un derecho, sino una responsabilidad que, como figura pública, cree que muchos deberían asumir.

“Nunca me he arrepentido de eso (expresar su opinión). De repente es cansado, a veces sí es de ‘ya voy a cerrar X, ya no lo voy a ver’. Los comentarios me molestan más cuando tienen que ver con mi trabajo, pero cuando se trata de hablar de las cosas en que fervientemente creo, como los derechos LGBT+, el feminismo o cualquier cosa que en verdad siento, me vale, porque hay gente que no entiende y que no quiere entender. Pero si de repente hay alguien que dice ‘¡ah!, no lo había visto así’, y se empieza a cuestionar cosas, qué padre”, explica la actriz de 34 años.

No es que se asuma como salvadora de grandes causas ni que se crea dueña de la verdad, pero a Regina le interesa provocar cuestionamientos en su audiencia, incitar la reflexión sobre lo que ocurre en el mundo y en el país. Por eso, remarca, elige con especial cuidado los proyectos en los que participa, sobre todo en el teatro, donde encuentra mayor libertad para hacerlo. “Tengo una plataforma con la que puedo llegar a más gente y quiero poner eso al servicio de las demás personas, amplificar voces y tender puentes”, señala.

Un monólogo con propósito

La actriz de películas como Dulce familia (2019) y Guerra de likes (2021) encontró en la obra Prima facie la manera perfecta de abordar en el teatro temas que le preocupan: la violencia de género y la agresión sexual.

Tras leer el texto hace un par de años, se obsesionó con llevarlo a escena y, tras una serie de coincidencias, terminó protagonizándolo bajo la dirección de Camilla Brett. En el monólogo, que estrena oficialmente este 7 de marzo en el teatro Milán, interpreta a Tessa Ensler, una abogada británica que cree ciegamente en la justicia y ha dedicado su carrera a demostrar la duda razonable en los tribunales. Sin cuestionarlo, defiende a agresores sexuales bajo la premisa de que la ley protege a todos por igual, hasta que ella misma es víctima de ese delito y debe enfrentarse al sistema en el que tanto confió. “Ahí tiene que esperar que ese sistema, al cual le ha dedicado su vida, esté para ella, y es cuando se pone complicado. Siempre que hay un caso de violencia cuestionamos a las víctimas en lugar de a la ley. ¿Por qué hay tantas trabas para hacer justicia?”, reflexiona.

Para Regina y la directora, la historia escrita por la australiana Suzie Miller es una obra brillante y el sueño de cualquier actriz. No solo representa un reto histriónico, sino que también transmite un mensaje poderoso que busca impactar al espectador.